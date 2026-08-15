В воскресенье, 16 августа, в Украине не будут введены меры по ограничению поставок электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

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— 16 августа отключения не прогнозируются. Завтра, в воскресенье, применение мер по ограничению не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики просят использовать электроэнергию рационально. В частности, не пользоваться мощными электроприборами в вечернее время.

Напомним, в первом полугодии 2026 года к электросетям ДТЭК в Киеве, а также Киевской, Одесской и Днепропетровской областях присоединили более 2,7 тыс. объектов “зеленой” и распределенной генерации.

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Основную часть новых подключений составляют солнечные электростанции. В течение января-июня бытовые потребители подключили к сетям 2 728 СЭС. Еще 11 солнечных электростанций за этот период подключили юридические лица.

Бизнес активно инвестирует и в развитие распределенной генерации. За первые шесть месяцев года к сетям ДТЭК присоединили 14 газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок.

Кроме того, было подключено пять систем накопления электроэнергии.

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