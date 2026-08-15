Президент Владимир Зеленский подписал указ №726/2026 О национальных святынях Украинского народа. Документ предусматривает поручение Кабинету министров до 24 августа разработать проект закона об их защите.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 15 августа.

Зеленский подписал указ о защите национальных святынь

— Сегодня я подписал указ о мерах на уровне нашего государства, чтобы защитить украинские национальные святыни. Ко Дню Независимости Украины будет подготовлен закон о наших украинских национальных святынях – мы говорили об этом с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. И я прошу парламентариев поддержать закон, чтобы четко определить, что является нашими святынями и какие шаги необходимы для защиты наших святынь на всей территории Украины, — отметил Зеленский.

По словам президента, закрепление статуса национальных святынь на законодательном уровне расширит возможности для тех, кто занимается защитой украинского наследия.

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— Чтобы это было усилением для них и в условиях труда, и в финансовых возможностях, и в политических и юридических возможностях для защиты святынь, наших музейных коллекций, нашего наследия, — отметил Зеленский.

В соответствии с указом, будущий закон должен установить критерии для предоставления статуса национальной святыни Украинского народа и определить порядок формирования соответствующего перечня.

В перечень предлагается включать памятники национального значения и объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, которые имеют значение как выдающиеся центры исторической памяти, духовности и культуры Украинского народа.

Кабинет министров должен урегулировать вопросы формирования перечня национальных святынь Украинского народа.

Правительство также должно предусмотреть усиленные меры охраны таких объектов, государственные программы их защиты и ответственность за уничтожение и разрушение.

Кабмину поручено активизировать работу по включению украинских объектов культурного наследия в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет и о совершенствовании государственной политики в сфере охраны памятников в условиях российской агрессии.

МИД должен усилить информирование международного сообщества о преступлениях России против культурного наследия Украины и работу по привлечению РФ к ответственности.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 августа 2026 года.

Напомним, 15 августа Зеленский во время торжественной государственно-церковной церемонии по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры сообщил о подготовке ко Дню Независимости законопроекта об украинских национальных святынях.

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