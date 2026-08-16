ВСУ поразили Комбинат Каменский в РФ и остановили работу завода в Тобольске
- Силы обороны Украины нанесли удар по российскому Комбинат Каменский в Ростовской области, производящий твердое ракетное топливо для РСЗО Ураган, Смерч и Торнадо-С.
- Генштаб ВСУ подтвердил остановку нефтехимического комплекса Запсибнефтехим в Тюменской области и поражение объектов завода Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области.
Силы обороны Украины поразили Комбинат Каменский в Каменске-Шахтинском на территории Российской Федерации. Это предприятие производит жесткое ракетное топливо для боеприпасов к реактивным системам залпового огня Ураган, Смерч и Торнадо-С.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение предприятия Комбинат Каменский в РФ
По информации Генштаба, возник пожар после удара по территории Комбината Каменского, расположенного в Каменск-Шахтинском Ростовской области России. В настоящее время степень ущерба и результаты поражения уточняются.
Комбинат Каменский – предприятие российского оборонно-промышленного комплекса. Завод производит твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО Ураган, Смерч, Торнадо-С, других ракетных систем и авиационных средств поражения.
Как утверждают в Генштабе, производимую продукцию напрямую привлекают для использования российскими войсками.
Кроме этого, подтверждена остановка предприятия ООО Запсибнефтехим в Тобольске Тюменской области после поражения 10 августа Центральной газофракционирующей установки №1.
Как рассказали в Генштабе, это один из крупнейших нефтехимических комплексов России, который производит переработку углеводородного сырья, производит полимерную и другую нефтехимическую продукцию.
Там добавили, что подтверждено поражение 11 августа установки гидрокрекинга, установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, ЭЛОУ-АТ и установки вторичной перегонки легких нефтяных фракций 22-4М5 на ПАО Орскнефтеоргсинтез, расположенном в Орске.
Этот завод осуществляет переработку нефти и производит бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другое. Эта продукция используется для нужд армии и военно-промышленного комплекса России.