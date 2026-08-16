В ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных целей противника, в частности по железнодорожному мосту и складам боеприпасов и материально-технических средств.

О результатах ударов сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны поразили военные цели РФ: что известно

По данным Генштаба, во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили район сосредоточения ракетного подразделения противника. Цель находилась в Резервном.

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Еще один удар пришелся на железнодорожный мост в районе Светлодолинского в Запорожской области. Российские войска использовали его для обеспечения военной логистики и перемещения личного состава.

Также украинские военные поразили склады материально-технических средств и боеприпасов российских войск в Карловке Донецкой области.

В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Напомним, что в ночь на 16 августа Московская область также подверглась массированной атаке беспилотников. В результате атаки разразился масштабный пожар на территории крупнейшего складского центра российского маркетплейса Wildberries в селе Коледино под Подольском.

Кроме того, возгорание зафиксировали на сортировочно-логистическом комплексе Северное Домодедово.

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