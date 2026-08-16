ВСУ поразили ракетное подразделение РФ в Крыму и ж/д мост в Запорожье — Генштаб
- Силы обороны нанесли удары по важным военным целям РФ.
- В Крыму поражен район сосредоточения ракетного подразделения противника.
В ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных целей противника, в частности по железнодорожному мосту и складам боеприпасов и материально-технических средств.
О результатах ударов сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны поразили военные цели РФ: что известно
По данным Генштаба, во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили район сосредоточения ракетного подразделения противника. Цель находилась в Резервном.
Еще один удар пришелся на железнодорожный мост в районе Светлодолинского в Запорожской области. Российские войска использовали его для обеспечения военной логистики и перемещения личного состава.
Также украинские военные поразили склады материально-технических средств и боеприпасов российских войск в Карловке Донецкой области.
В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.
Напомним, что в ночь на 16 августа Московская область также подверглась массированной атаке беспилотников. В результате атаки разразился масштабный пожар на территории крупнейшего складского центра российского маркетплейса Wildberries в селе Коледино под Подольском.
Кроме того, возгорание зафиксировали на сортировочно-логистическом комплексе Северное Домодедово.