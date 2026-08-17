14 августа в польском Быдгоще двое несовершеннолетних украинцев стали жертвами агрессии из-за того, что разговаривали между собой на украинском языке. Инцидент произошел в парке у вокзала.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Гданьске.

Нападение на украинцев в Быдгоще 14 августа

По данным генконсульства, на детей — 14-летнюю девочку и ее 12-летнего брата — напали мужчина и женщина, которые находились в парке с маленькой собакой.

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Сначала нападавшие нецензурно оскорбляли детей и угрожали им из-за национальности. Впоследствии конфликт перерос в физическое насилие.

В частности, нападавшие выкрутили руку девочке, после чего разломали игрушечный дрон ее брата. Обломки устройства они бросили в мальчика, из-за чего ребенок получил царапины.

В консульстве сообщили, что оперативно отреагировали на инцидент. Дипломаты поддерживают постоянную связь с матерью детей и предоставили ей необходимую консульско-правовую помощь.

Заявление о нападении уже подали в полицию. Правоохранители разыскивают мужчину и женщину, причастных к инциденту.

Пока физическому здоровью детей ничего не угрожает, однако они пережили сильный эмоциональный стресс.

В Генеральном консульстве Украины призвали всех, кто был свидетелем нападения в парке у вокзала или располагает информацией о возможных нападающих, безотлагательно обратиться в польскую полицию. Там подчеркнули, что показания очевидцев могут помочь установить личности правонарушителей.

В диппредставительстве также осудили проявления ксенофобии и заявили, что не оставят инцидент без правового реагирования.

Вопросы безопасности украинцев и противодействия проявлениям нетерпимости планируют обсудить в ближайшие дни во время встречи представителей консульства с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и руководителями полиции.

6 августа стало известно, что в Польше вандалы повредили украинский военный мемориал в урочище Белосток вблизи деревни Лиски Люблинского воеводства.

18 июля в польской Легнице женщина ударила двух 13-летних гражданок Украины.

В Польше задержали мужчину, который оскорблял украинских детей в автобусе.

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