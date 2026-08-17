Юрий Погребной стал командующим Сил логистики ВСУ: Зеленский подписал указ
- Президент Украины подписал указ о назначении Юрия Погребного новым командующим Сил логистики ВСУ вместо уволенного Владимира Карпенко.
- Ранее опытный военный Погребной занимал должность начальника вооружения ОК Восток.
Юрий Погребной назначен на должность командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в указе президента №731/2026. Документ опубликован на сайте Офиса президента.
Назначение Погребного командующим Сил логистики ВСУ
– Назначить Погребного Юрия Ивановича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины, – говорится в документе.
Другим указом президента №730/2026 Владимир Карпенко уволен с должности командующего Сил логистики ВСУ.
В июле главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил Погребного временно исполняющим обязанности командующего Силами логистики.
Юрий Погребной – профессиональный военнослужащий с многолетним опытом. Начиная с 2014 года, он участвовал в АТО и ООС на территории Донецкой и Луганской областей.
Погребный служил в составе 55-й отдельной артиллерийской бригады. Вскоре занимал должность начальника вооружения оперативного командования Восток.
Недавно Зеленский анонсировал кадровые изменения в Вооруженных силах Украины после разговора с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.