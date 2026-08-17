Юрий Погребной назначен на должность командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в указе президента №731/2026. Документ опубликован на сайте Офиса президента.

Назначение Погребного командующим Сил логистики ВСУ

– Назначить Погребного Юрия Ивановича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины, – говорится в документе.

Другим указом президента №730/2026 Владимир Карпенко уволен с должности командующего Сил логистики ВСУ.

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В июле главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил Погребного временно исполняющим обязанности командующего Силами логистики.

Юрий Погребной – профессиональный военнослужащий с многолетним опытом. Начиная с 2014 года, он участвовал в АТО и ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Погребный служил в составе 55-й отдельной артиллерийской бригады. Вскоре занимал должность начальника вооружения оперативного командования Восток.

Недавно Зеленский анонсировал кадровые изменения в Вооруженных силах Украины после разговора с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

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