Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
1 мин.
Карта боевых действий на 18 августа 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала этих суток произошло 211 боевых столкновений.
Агрессор нанёс 64 авиаудара с применением 212 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6170 дронов-камикадзе и осуществил 2034 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 18 августа 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-й день.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.