Всего с начала этих суток произошло 211 боевых столкновений.

Агрессор нанёс 64 авиаудара с применением 212 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6170 дронов-камикадзе и осуществил 2034 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 18 августа 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-й день.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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