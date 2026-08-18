В ночь на 10 июня 2026 года украинские ракеты FP-5 Фламинго поразили завод ВНИИР-Прогресс в российских Чебоксарах, обеспечивающий армию РФ компонентами для дронов и ракет.

15 августа стало известно о новом применении ракет Фламинго при поражении ряда целей на территории РФ, в частности, предприятия Роскосмоса, аэродрома Саваслейка и нефтяного объекта вблизи Усть-Луги.

Ракета Фламинго: характеристики

Фотожурналист Ефрем Лукацкий, побывавший на месте производства, сообщил у себя в Facebook, что Украина производит дальнобойную ракету Фламинго с дальностью более 3 тыс. км.

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По его словам, ракеты Фламинго производит одна из ведущих оборонных компаний страны – Fire Point. Их уже якобы запустили в серийное производство.

Осенью 2024 года президент Владимир Зеленский, представляя План устойчивости, поставил задачу изготовить 3 тыс. крылатых ракет в течение 2025 года.

Один из украинских высокопоставленных чиновников в комментарии Forbes Ukraine отмечал, что государство имеет все возможности для производства такого количества ракет, нужны только контракты на закупку.

Военный портал Defence Express сообщает, что по техническим характеристикам и внешнему виду ракета Фламинго и ракета FP-5 от компании Milanion Group идентичны, поэтому эксперты считают, что речь идет об одной и той же разработке.

Ракета Фламинго, или FP-5, по дальности полета и размеру боевой части в два раза мощнее Tomahawk.

Модель ракеты в начале февраля 2025 года показывала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025, которая проходила в ОАЭ.

Defence Express обнародовал характеристики FP-5, которая, с высокой вероятностью, является ракетой Фламинго:

дальность – 3 тыс. км;

время в воздухе – более 4 часов;

максимальная скорость – 950 км/ч;

крейсерская скорость – 850–900 км/ч;

размах крыла – 6 метров;

максимальный взлетный вес – 6 тонн;

вес боевой части – 1 тонна.

Ракета Фламинго цена

Поскольку это чувствительная военная разработка, официальных данных о цене ракеты Фламинго в открытом доступе нет. Также на сайте Milanion Group нет никаких упоминаний о Фламинго.

Однако открытые источники предполагают, что ориентировочная стоимость дальнобойной крылатой ракеты украинского производства Фламинго составляет от $500 до $600 тыс. долларов США (или менее €1 млн за единицу).

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