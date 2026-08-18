Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Хмары и Сибиги
- Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел и Евгения Хмары министром обороны.
- Голосование за кандидатуры на должности министров планируют провести 19 августа.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду кандидатуры Андрея Сибиги и Евгения Хмары на должности министра иностранных дел Украины и министра обороны соответственно.
Об этом сообщили спикер ВР Руслан Стефанчук и депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
Представление о назначении Хмары и Сибиги внесено в Верховную Раду
— В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары Министром обороны Украины, — отметил Стефанчук.
Он уточнил, что парламент рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины и установленной парламентской процедурой.
До этого о внесении представления о назначении Хмары и Сибиги в ВР заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
— Зеленский внес представление на Хмару и Сибигу в Парламент, — написал он.
По информации депутата, с 17:00 в Верховной Раде должны состояться встречи парламентских фракций с кандидатами на должности министров.
Голосование за кандидатуры на должности министров в парламенте планируют провести в среду, 19 августа.
Напомним, 17 июля по согласованию с президентом Владимиром Зеленским правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.
До этого Хмара исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины, а Андрей Сибига возглавлял МИД.
16 июля Верховная Рада поддержала представление новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого о назначении нового состава Кабинета министров.
14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.