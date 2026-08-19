По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 192 боевых столкновения. Враг совершил 64 авиационных удара с применением 213 управляемых авиационных бомб. Также россияне использовали для ударов 7033 дрона-камикадзе и осуществили 2263 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 19 августа 2026

Потери РФ на 19 августа

личного состава – около 1 471 160 (+1 190) человек,

танков – 12 276 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 25 162 ед.,

артиллерийских систем – 48 205 (+50) ед.

РСЗО – 2 043 (+3) ед.

средств ПВО – 1 577 ед.,

самолетов – 439 ед.,

вертолетов – 354 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 311 (+19) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 469 197 (+1 738) ед.

крылатых ракет – 5 010 ед.

кораблей / катеров – 35 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 136 318 (+427) ед.

специальной техники – 4 548 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 638-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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