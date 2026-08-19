Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 19 августа: ВСУ уничтожили 1190 оккупантов и 50 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали более 1000 российских окупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 19 августа
- личного состава – около 1 471 160 (+1 190) человек,
- танков – 12 276 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 25 162 ед.,
- артиллерийских систем – 48 205 (+50) ед.
- РСЗО – 2 043 (+3) ед.
- средств ПВО – 1 577 ед.,
- самолетов – 439 ед.,
- вертолетов – 354 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 311 (+19) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 469 197 (+1 738) ед.
- крылатых ракет – 5 010 ед.
- кораблей / катеров – 35 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 136 318 (+427) ед.
- специальной техники – 4 548 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 638-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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