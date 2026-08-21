В пятницу, 20 августа, на Арсенальной площади в Киеве открыли уличную выставку под названием С возвращением, Проводник!, посвященную Евгению Коновальцу и преемственности украинской военной традиции.

Третий армейский корпус представил редкие образцы военной техники времен Освободительной борьбы 1917-1921 годов, которую восстанавливали современные украинские военные. Увидеть экспозицию можно бесплатно до 20 сентября.

Выставка в честь Евгения Коновальца в Киеве

Проект С возвращением, Проводник! приурочен к возвращению в Украину праха полковника Армии УНР, командира Корпуса Сечевых стрелков, основателя и первого руководителя ОУН Евгения Коновальца. Его прах находился в Роттердаме в течение 88 лет.

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Выставку открыли на Арсенальной площади не случайно. Именно здесь в январе 1918 года, возле завода “Арсенал”, пушки Сечевых стрелков вели огонь по позициям большевиков и помогли выбить их из укреплений во время восстания на заводе.

Экспозиция стала продолжением торжественной мистерии преемственности украинской армии, которую Третий армейский корпус провел 13 августа.

По замыслу организаторов, проект должен показать тягость украинской военной традиции и познакомить больше украинцев с фигурой Евгения Коновальца.

– Преемственность – это, прежде всего, действие. Это когда современные военные своими руками возвращают к жизни технику своих предшественников. Когда поколения, разделенные веком, встречаются в одном месте – в защите Украины. Мы продолжаем дело Сечевых стрелков и сделаем все, чтобы завершить их борьбу победой, – заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Родион Кудряшов.

Отметим, что с пятницы по воскресенье с 16:00 до 20:00 Хорунжа служба Третьего армейского корпуса будет проводить открытые лекции и экскурсии по выставке.

Таким образом, посетители смогут не только увидеть восстановленную военную технику времен УНР, но и узнать больше о Евгении Коновальце, Сечевых стрелках и украинских Освободительных соревнованиях 1917-1921 годов.

Панцерник Атаман Коновалец: что известно об уникальном экспонате

Один из центральных экспонатов выставки – бронза Austin Атаман Коновалец.

Машину изготовили в Великобритании для Российской империи во время Первой мировой войны. Впоследствии ее захватили украинские военные и передали во 2-й Подольский автопанцирный дивизион Действующей армии УНР. Банщик использовали в боях против большевистских и белогвардейских войск.

До наших дней от машины сохранилась только рама и части корпуса. Остальные восстановили по историческим технологиям бойцы 53-й резервной роты Третьей отдельной штурмовой бригады и 512-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона.

Именно на артиллерийском лафете этого броненосца 13 августа перевозили гроб с прахом Евгения Коновальца.

Броневик Федор Черник: как восстановили после оккупации

Еще один экспонат с необычной историей – броненосец Austin 2-й серии Федор Черник, названный в честь сотника Сечевых стрелков.

Броневик с противошаровой защитой и двумя пулеметами находился на вооружении автопанцирного дивизиона Корпуса Сечевых стрелков и использовался в боевых действиях.

Военнослужащие Третьего армейского корпуса обнаружили машину в Сухолучье в критически заброшенном состоянии. Во время русской оккупации его прятали в лесах и болотах, из-за чего он полностью утратил ход.

На восстановление потребовалось всего 20 дней. Военные произвели капитальный ремонт двигателя и кузова, заменили навесное оборудование и изготовили новые задние тормоза.

Пушка времен УНР со следами реальных боев

Также на Арсенальной площади представили трехдюймовую пушку образца 1908 года, изготовленную на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге.

Она сохранилась в почти аутентичном виде. Оригинальными остались ствол, колеса и броневой щит.

Во время реставрации на орудии и передке намеренно не убирали следы от обломков, сохранив их как свидетельство участия оружия в реальных боях.

Фото: Третий армейский корпус

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