Эксзаместительница главы Офиса президента Ирина Мудрая, которая ныне является подозреваемой в операции Форест Гамп, в июне получила от Тимура Миндича наличные для внесения залога за эксминистра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Об этом 25 августа заявил прокурор САП во время заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривали меру пресечения главе правления государственного Sense Bank Алексею Ступаку.

Миндич передал наличные Мудрой для залога Галущенко

Непосредственно фамилию Миндича прокурор не называл, однако его личность можно установить из приведенных во время заседания обстоятельств. По данным правоохранителя, в период с 9 по 29 июня средства легализовали в несколько этапов.

Сейчас смотрят

Прокурор отметил, что 150 млн грн наличными предназначались для внесения залога другого подозреваемого, которому такую сумму определили 12 июня. Речь идет о Германе Галущенко.

— Фактически, начинаются все эти события 9 июня 2026 года, когда госпожа Мудрая получила предложение присоединиться к организации легализации наличных средств, относительно которых обстоятельства получения – преступным путем непосредственно от участника преступной организации, который, находясь в розыске и находясь на территории государства Израиль (речь идет о Миндиче – Ред.), передал эти деньги наличными неустановленному лицу, – сказал прокурор.

По его словам, после передачи наличных средства должны были перевести в безналичную форму с помощью финансовых операций.

Для этого, среди прочего, использовали фиктивные транзакции. После этого деньги планировали зачислить на счета юридических лиц, которые контролировали фигуранты, а затем внести в качестве залога в ВАКС.

По данным САП, 10 июня Мудрая встретилась с главой правления Sense Bank Алексеем Ступаком и председателем наблюдательного совета банка Николаем Гладышенко.

После этого она сообщила экснардепу Максиму Микитасю, что для легализации средств будут использовать инфраструктуру именно Sense Bank.

Микитась является еще одним фигурантом дела Форест Гамп. Его подозревают в создании и руководстве преступной организацией, противоправном завладении имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем. Ныне он находится под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн.

Адвокат главы правления Sense Bank заявил, что за полтора часа выступления прокурора САП не было приведено ни одного доказательства в отношении его подзащитного.

По словам защитника, Алексей Ступак якобы “оказался заложником политической кампании, политической игры против других лиц” вокруг Мудрой и Миндича.

Прокурор САП просит арестовать главу Sense Bank с залогом 150 млн грн.

Напомним, 19 августа 2026 года НАБУ и САП сообщили о проведении спецоперации Форест Гамп, направленной на разоблачение высокоуровневой коррупции.

По данным следствия, в рамках дела речь идет о легализации 150 млн грн наличными для внесения залога за одного из фигурантов дела Мидас — бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

25 августа ВАКС избрал меру пресечения одной из фигуранток дела — бывшей заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой.

Суд постановил взять ее под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.