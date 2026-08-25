Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просит суд избрать председателю правления государственного Sense Bank Алексею Ступаку меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы прокуратура предлагает залог в размере 150 млн грн.

Об этом стало известно во время трансляции судебного заседания.

Главе Sense Bank избирают меру пресечения

Необходимость содержания под стражей прокурор объяснил наличием высоких рисков, которым нельзя предотвратить с помощью более мягкой меры пресечения.

Сейчас смотрят

Среди приведенных аргументов прокурор назвал вероятное использование государственного банка в частных интересах группы лиц и пренебрежение требованиями финансового мониторинга.

Сумму альтернативного залога сторона обвинения обосновала имущественным состоянием Ступака.

По словам прокурора, в соответствии с материалами стороны обвинения, активы подозреваемого превышают 150 млн грн. Поэтому меньшая сумма залога, по его мнению, не была бы достаточным сдерживающим фактором.

Что известно об операции Форрест Гамп

Напомним, в рамках операции НАБУ и САП Форрест Гамп правоохранители расследуют обстоятельства внесения 150 млн грн залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

В материалах следствия фигурирует Sense Bank, через счета которого проходила часть соответствующих операций.

19 августа глава ВСК Верховной Рады Ярослав Железняк, ссылаясь на материалы ходатайства детектива НАБУ, обнародовал детали движения средств, которые использовали для внесения залога.

По приведенным им данным, непосредственно со счетов в Sense Bank на счет ВАКС было перечислено 50 млн грн. Из них 46 млн грн поступили от ООО Гиран Констракт, еще 4 млн грн — от ООО Пелет Сервис.

После этого Нацбанк сообщил о проведении внеплановых проверок Sense Bank из-за возможного вмешательства в его автоматизированную систему во время проведения этих операций.

Регулятор должен выяснить обстоятельства возможного вмешательства, установить факты предоставления руководством банка соответствующих указаний работникам и проверить соблюдение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Нацбанк поддержал инициативу правительства об отстранении Ступака от должности на период служебного расследования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.