Силы обороны поразили комплексы РЭБ оккупантов и истребитель МиГ-29 в РФ
- Силы обороны Украины поразили российские комплексы РЭБ Пересвет-М в Луганске и Starlink в Крыму, а также склады боеприпасов и топлива в Запорожской области.
- Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил повреждение российского истребителя МиГ-29 во время атаки на аэродром Миллерово в Ростовской области.
Силы обороны Украины поразили комплексы радиоэлектронной борьбы Пересвет-М и подавления спутниковой связи Starlink, склады российских войск. Также подтверждено повреждение истребителя МиГ-29 на аэродроме Миллерово в России.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение комплексов РЭБ и складов РФ, повреждение МиГ-29
По информации Генштаба, 24 августа и в ночь на 25 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей России.
В частности, во временно оккупированном Луганске поражен специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы Пересвет-М.
В то же время под удары попала станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи Starlink в Мирном во временно оккупированном Крыму.
Также в Бердянске Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов российских войск, а в Приморске – склады материально-технических средств подразделения оккупантов.
Кроме того, в Генштабе по результатам анализа данных подтвердили повреждение истребителя МиГ-29 на аэродроме Миллерово в Ростовской области России в результате атаки, которая произошла 24 августа.
Как отмечается, в настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется. В Генштабе ВСУ добавили, что работа по ключевым военным целям российской армии продолжается.