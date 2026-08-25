Силы обороны Украины поразили комплексы радиоэлектронной борьбы Пересвет-М и подавления спутниковой связи Starlink, склады российских войск. Также подтверждено повреждение истребителя МиГ-29 на аэродроме Миллерово в России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение комплексов РЭБ и складов РФ, повреждение МиГ-29

По информации Генштаба, 24 августа и в ночь на 25 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей России.

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В частности, во временно оккупированном Луганске поражен специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы Пересвет-М.

В то же время под удары попала станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи Starlink в Мирном во временно оккупированном Крыму.

Также в Бердянске Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов российских войск, а в Приморске – склады материально-технических средств подразделения оккупантов.

Кроме того, в Генштабе по результатам анализа данных подтвердили повреждение истребителя МиГ-29 на аэродроме Миллерово в Ростовской области России в результате атаки, которая произошла 24 августа.

Как отмечается, в настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется. В Генштабе ВСУ добавили, что работа по ключевым военным целям российской армии продолжается.

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