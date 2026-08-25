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Европейская комиссия пока не получала от Украины официального обращения относительно досрочного направления средств из займа на €90 млрд, предусмотренных на 2027 год.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, пишет Бабель.

ЕС не получал запроса Украины на досрочное финансирование из €90 млрд

По словам Уйвари, действующий план Брюсселя предусматривает равномерное распределение €90 млрд: по €45 млрд на 2026 и 2027 годы.

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— Насколько мне известно, мы не получали никакого официального запроса от Украины о том, чтобы ускорить этот процесс. Вместо этого мы сосредоточены на том, чтобы выполнить нынешний план, — сказал представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что в течение ближайших недель ЕС планирует одобрить и предоставить Украине дополнительные средства на оборону.

— Следующие несколько недель будут очень насыщенными в сфере обороны, потому что мы знаем, что поставлено на карту, — отметил Уйвари.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньйо объяснила, что сейчас ЕС сосредоточен на выполнении обязательств перед Украиной на 2026 год.

— Мы еще не достигли общей суммы, предусмотренной на этот год. Поэтому сначала мы продвигаемся с этим, прежде чем даже сможем говорить о досрочном финансировании, — сказала она.

Займ Евросоюза и новый пакет помощи

Напомним, 28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским Союзом о займе на €90 млрд для поддержки Украины (№ 0376).

В соответствии с условиями соглашения, в 2026 году Украина может получить до €45 млрд. Из этой суммы €28,3 млрд предусмотрено для оборонного направления — закупки вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса.

24 августа, в День Независимости Украины, Еврокомиссия одобрила новый пакет оборонной помощи Украине на €6,1 млрд.

Средства направят на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары, необходимые Украине.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд.

По его словам, одним из вариантов его покрытия могло бы стать досрочное выделение части средств из €90-миллиардного займа ЕС, который запланировали на следующий год.

Еще €16,7 млрд должны направить на финансирование бюджета и поддержку экономической стабильности.

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