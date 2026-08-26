Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 26 августа: ВСУ уничтожили 1 450 оккупантов и 74 артсистемы
За последние сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 1 450 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 26 августа
- личного состава – около 1 480 750 (+1 450) человек
- танков – 12 300 (+7) шт.
- боевых бронированных машин – 25 230 (+10) шт.
- артиллерийских систем — 48 641 (+74) шт.
- РСЗО — 2 062 (+4) шт.
- средств ПВО — 1 588 (+1) шт.
- самолетов — 440 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 387 (+9) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 481 605 (+1 723) шт.
- крылатых ракет — 5 052 (+0) шт.
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 139 754 (+533) шт.
- специальной техники – 4 592 (+10) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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