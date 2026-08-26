За последние сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 1 450 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 26 августа

  • личного состава – около 1 480 750 (+1 450) человек
  • танков – 12 300 (+7) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 230 (+10) шт.
  • артиллерийских систем — 48 641 (+74) шт.
  • РСЗО — 2 062 (+4) шт.
  • средств ПВО — 1 588 (+1) шт.
  • самолетов — 440 (+0) шт.
  • вертолетов — 354 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 2 387 (+9) шт.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 481 605 (+1 723) шт.
  • крылатых ракет — 5 052 (+0) шт.
  • кораблей/катеров — 35 (+0) шт.
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 139 754 (+533) шт.
  • специальной техники – 4 592 (+10) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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