РФ рассматривает возможность усиления атак баллистическими ракетами по Киеву, как эскалацию войны — Bloomberg

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