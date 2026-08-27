В течение 26 августа и в ночь на 27 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли серии точных ударов по ключевым объектам российских оккупационных войск в Донецке.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Взрывы в Донецке 26 августа: Генштаб сообщил о последствиях

По данным военного командования, в районе временно оккупированного Донецка авиационными ракетами воздушного базирования поражен основной и запасной командные пункты противника.

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Украинские защитники нанесли успешные удары и по другим важным позициям оккупантов:

Чонгар (Херсонская область): поражено ремонтно-восстановительное подразделение российских войск.

Оленевка (ВОТ АР Крым): ликвидирован пункт управления вражескими беспилотниками.

Новопетровка (Запорожская область) и Восход (Крым): нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника.

На данный момент подробные последствия и окончательные потери врага уточняются.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что, по результатам анализа дополнительных данных, военным удалось подтвердить успешность предыдущих атак.

В частности, после удара 25 августа по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ существенно повреждена: технологическая установка ЭЛОУ АО, установка газофракционирования и участок технологического трубопровода.

Силы обороны Украины продолжают системную работу по уничтожению военно-промышленного потенциала и органов управления противника.

Источник : Генштаб ВСУ

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