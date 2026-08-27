Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских командных пунктов в районе Донецка
- Силы обороны Украины подтвердили атаку на оккупантов под Донецком 26 августа.
- Генштаб ВСУ также подтвердил успешность предварительных атак.
В течение 26 августа и в ночь на 27 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли серии точных ударов по ключевым объектам российских оккупационных войск в Донецке.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Взрывы в Донецке 26 августа: Генштаб сообщил о последствиях
По данным военного командования, в районе временно оккупированного Донецка авиационными ракетами воздушного базирования поражен основной и запасной командные пункты противника.
Украинские защитники нанесли успешные удары и по другим важным позициям оккупантов:
- Чонгар (Херсонская область): поражено ремонтно-восстановительное подразделение российских войск.
- Оленевка (ВОТ АР Крым): ликвидирован пункт управления вражескими беспилотниками.
- Новопетровка (Запорожская область) и Восход (Крым): нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника.
На данный момент подробные последствия и окончательные потери врага уточняются.
Также Генштаб ВСУ сообщил, что, по результатам анализа дополнительных данных, военным удалось подтвердить успешность предыдущих атак.
В частности, после удара 25 августа по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ существенно повреждена: технологическая установка ЭЛОУ АО, установка газофракционирования и участок технологического трубопровода.
Силы обороны Украины продолжают системную работу по уничтожению военно-промышленного потенциала и органов управления противника.