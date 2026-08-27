Пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, имеет свои правила. В частности, важно понимать, когда военный может получать пенсию, которая происходит с выплатами после повторного поступления на службу и при каких условиях назначают пенсию за выслугу лет.

Что известно о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, читайте в материале Фактов ICTV.

Выплачивают ли пенсию военному во время службы

В ПФУ рассказали, что основные правила определяет закон Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц № 2262-ХІІ.

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По общему правилу пенсия назначается и выплачивается после увольнения человека со службы.

Если пенсионер после этого снова поступает на военную службу или на службу в отдельные силовые структуры, выплату пенсии на период службы прекращают. Это касается, в частности, повторного вступления в ВСУ и другие военные формирования, Нацполиции, ДБР, НАБУ, БЭБ, Службы судебной охраны, органов гражданской защиты и Государственной уголовно-исполнительной службы.

После нового увольнения пенсию возобновляют с учетом общей выслуги лет.

Есть важное исключение для вернувшихся на службу в особый период. Если пенсионера призвали во время мобилизации, приняли на военную службу по контракту или службу гражданской защиты на период действия особого периода, пенсию продолжают выплачивать во время службы.

После увольнения дополнительную выслугу лет за этот период учитывают при определении пенсии. Если после пересчета ее размер окажется меньше, чем человек получал до повторного призыва или поступления на службу, будут выплачиваться предыдущий размер пенсии.

Какая пенсия предоставляется после увольнения из ВСУ

Одним из основных видов пенсии для военнослужащих есть пенсия за выслугу лет. Условия ее назначения определяет статья 12 Закона №2262.

Право на такую ​​пенсию независимо от возраста имеют военнослужащие, имеющие на день увольнения 25 календарных лет выслуги или более.

Есть и другое основание. Пенсию за выслугу лет могут назначить военнослужащему, который к моменту увольнения достиг 45 лет, имеет не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет военная служба. Подробности читайте здесь.

Размер такой пенсии определяют по правилам статьи 13 закона № 2262. То есть ответ на вопрос, какая пенсия у уволенных с военной службы зависит прежде всего от выслуги, страхового стажа и других обстоятельств, предусмотренных законом.

Когда назначают пенсию в случае утраты кормильца

Закон №2262 предусматривает также пенсию для членов семей военнослужащих в случае потери кормильца.

По правилам статьи 50 закона №2262 такая пенсия для членов семей военнослужащих назначается со дня возникновения права на нее.

Для родителей или жены (супруга), получивших право на такую ​​пенсию, отсчет начинается со дня обращения за ее назначением.

Если человек обратился за пенсией несвоевременно, выплату за истекший период могут назначить со дня возникновения права, но не более чем за 12 месяцев до дня обращения.

Следовательно, пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы зависит от оснований увольнения, выслуги лет и конкретной ситуации. Отдельные правила действуют и для военных пенсионеров, которые снова пошли служить во время особого периода.

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