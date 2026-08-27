Лубинец отреагировал на приговор оккупантов в 15 лет для Светланы Рой за поддержку ВСУ
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на вынесение незаконного приговора 70-летней жительнице Токмака Запорожской области Светлане Лой, которую оккупанты осудили за донат в поддержку Сил обороны Украины. Офис омбудсмена уже готовит официальные запросы российской стороне.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека, выступая со специальным докладом О состоянии реализации ветеранской политики в Украине.
Украина готовит запросы в РФ, чтобы вернуть Светлану Лой
Вся вина женщины, по версии оккупантов, заключалась в том, что она перечислила деньги в пользу одной из воинских частей Сил обороны Украины, находясь в российской оккупации.
Лубинец подчеркнул, что подобные случаи находятся под особым контролем и запускают автоматическую процедуру действий.
Офис омбудсмана готовит и уже завтра пошлет российской стороне официальный запрос относительно Светланы Лой и других граждан.
Украинская сторона потребует от РФ возвращения гражданки, срочного допуска к ней, а также предоставления официальной информации о состоянии ее здоровья, условиях содержания и медицинской помощи. Сейчас профильные ведомства нарабатывают окончательные выводы по этой ситуации.
Недавно российские оккупанты приговорили к 15 годам заключения 70-летнюю жительницу временно оккупированного Токмака Запорожской области Светлану Лой за донат в поддержку Вооруженных сил Украины.