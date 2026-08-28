В ночь на 28 августа российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 28 августа: что известно

В ночь на 28 августа, начиная с 18:00 27 августа, российские войска атаковали Украину 164 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.

Сейчас смотрят

По данным Воздушных сил, половина запущенных врагом БпЛА была реактивной.

Дроны летели из районов Орла, Брянска и Миллерово в России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Воздушные цели уничтожали на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 16 местах. Еще в четырех местах упали обломки сбитых дронов.

В частности, в Святопетровском на Киевщине российский дрон уничтожил сортировочное депо Новой почты. Также повреждено расположенное рядом производство.

По данным местных властей, примерно через час после первого попадания, когда спасатели уже тушили пожар, российские войска нанесли по этому же месту еще два удара. Спасатели успели уйти в более безопасное место.

В Новой почте сообщили, что все сотрудники живы. Из-за сильного задымления жителей Святопетровского и прилегающих территорий призвали закрыть окна и без надобности не выходить на улицу.

Кроме того, утром 28 августа российские войска снова атаковали торговый центр Эпицентр в Запорожье. По данным Запорожской ОВА, удар нанес российский беспилотник.

В результате атаки разразился масштабный пожар — огонь охватил около 2 тыс. кв. м площади гипермаркета.

По последним данным, в результате удара пострадали четверо человек.

По состоянию на 09:00 атака продолжалась. В воздушном пространстве Украины находилось еще около десяти вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.