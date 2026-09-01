В сентябре 2026 года в Украине продолжает действовать базовая социальная помощь — новый механизм поддержки семей с низкими доходами, позволяющий объединить несколько видов государственных выплат в одну.

Размер такой помощи определяется индивидуально для каждой семьи в зависимости от ее состава и среднемесячного дохода. Экспериментальный проект по оказанию базовой социальной помощи работает с июля 2025 года.

Помощь малообеспеченным семьям в сентябре 2026 года: суммы выплат

В сентябре базовая величина, используемая для расчета пособия, составляет 4 500 грн.

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Для первого члена семьи младше 18 лет, а также лиц с инвалидностью I или II группы учитывают 100% базовой величины — 4 500 грн. Для каждого следующего совершеннолетнего члена семьи – 70%, то есть 3 150 грн.

Окончательный размер выплаты определяется как разница между совокупной базовой величиной для всех членов семьи и ее среднемесячным доходом. При этом учитываются доходы за три месяца, которые предшествуют месяцу обращения.

Например, для семьи из двух взрослых и одного ребенка расчетная базовая сумма будет составлять 12 150 грн: 4 500 грн на первого взрослого, 3 150 грн на второго и 4 500 грн на ребенка.

Если среднемесячный доход такой семьи составляет 7020 грн, расчетный размер базовой социальной помощи составит 5 130 грн в месяц.

В то же время, право на выплату зависит не только от доходов. Базовую социальную помощь могут не назначить, в частности, если в составе семьи есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые не работали, не учились, не проходили военную службу, не занимались предпринимательской деятельностью и не были зарегистрированы в центре на протяжении более трех месяцев. Для ряда жизненных обстоятельств предусмотрены исключения.

Основанием для отказа могут быть определенные покупки или финансовые операции на сумму свыше 100 тыс. грн в течение 12 месяцев перед обращением, депозиты или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. грн, а также приобретение валюты или банковских металлов сверх установленного предела. Для отдельных расходов, в том числе на медицинские и образовательные услуги, действуют исключения.

На право получать пособие может повлиять и наличие у семьи второй квартиры или дома. В то же время, это ограничение не распространяется на ряд случаев, среди которых жилье на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях, уничтоженное или непригодное для проживания жилье и некоторые другие категории недвижимости.

Как оформить базовую социальную помощь в сентябре

Подать заявление можно онлайн через приложение Дія или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от зарегистрированного или задекларированного места жительства.

Первоначально подается заявление о намерении получать базовую социальную помощь. После расчета ориентировочной суммы семья может согласиться на предложенный размер и подать заявление о назначении выплаты. Заявление может оформить один совершеннолетний член семьи, однако его должны подписать все входящие в состав получателей совершеннолетние члены семьи.

Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев с возможностью автоматического продления в пределах срока действия экспериментального проекта.

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