Президент Владимир Зеленский раскритиковал голосование в Верховной Раде, во время которого депутаты не поддержали три важных законопроекта, которые должны были обеспечить поступления более $4 млрд, и два документа, необходимые для выполнения программы сотрудничества с МВФ.

Об этом он заявил во время вечернего обращения во вторник, 1 сентября.

Зеленский раскритиковал Раду за проваленные законопроекты

По словам президента, привлечение международного финансирования в условиях войны является вопросом выживания страны, а не политического противостояния между партиями.

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Глава государства подчеркнул, что средства международных партнеров необходимы для функционирования государства, обороны, социальных выплат и поддержки граждан.

— Это не средства власти или оппозиции. В Украине не бывает зарплат учителей одной фракции и учителей другой депутатской группы. Не бывает зарплат военных той или иной части парламентского зала, — заявил президент.

Он отметил, что все решения, связанные с договоренностями Украины с международными партнерами, должны приниматься в интересах государства, даже если они сложные или непопулярные.

По словам Зеленского, от решений правительства и парламента зависит получение около $30 млрд финансирования в этом году.

Президент призвал поддерживать законопроекты, необходимые для выполнения обязательств перед Европейским союзом. Голосование против таких документов на фоне заявлений о поддержке евроинтеграции является противоречивой позицией.

Напомним, Верховная Рада не поддержала законопроект №15460, необходимый для введения новых правил таможенного оформления международных посылок стоимостью до €150. Документ связан с запланированной отменой льготы по уплате НДС для таких отправлений.

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