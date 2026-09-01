Россия прибегает к Шахедному террору, чтобы продемонстрировать “картинку победы” перед выборами, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Буданов о Шахедном терроре РФ

Руководитель ОП, отвечая на вопросы журналиста Новини․LIVE Галины Остаповец на международном форуме Україна Завтра, подчеркнул, что на поле боя РФ не может показать своим избирателям ощутимых побед. Именно поэтому, по его словам, Кремль за счет террора пытается создать нужную картинку.

– Приближаются выборы. Россиянам нужно показать какую-нибудь впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы они не чувствуют. Поэтому террор. Они не могут иначе. Этот террор будет как минимум до выборов, – сообщил он.

Также Буданов отметил, что Украина будет работать над контрмерами.

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Следует отметить, что выборы в Государственную Думу Российской Федерации IX созыва запланированы на период с 18 по 20 сентября 2026 года.

Напомним, что в ночь на 1 сентября в Киеве прогремели мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие люди.

Атаки дронами страна-агрессор продолжает круглосуточно. Так, 30 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что всего за четыре дня РФ было запущено почти полторы тысячи дронов всех типов, из них реактивных – около 800.

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