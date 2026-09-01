Президент Володимир Зеленський заявив, що в середу направить до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення у вівторок, 1 вересня.

Посилення відповідальності за шахрайські кол-центри: що відомо

— Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що цю проблему необхідно закривати. За його словами, правоохоронці вживають відповідних заходів, проте потрібні й законодавчі кроки.

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— Всі організатори кол-центрів повинні відповідати, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 12 серпня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що у результаті масштабної спецоперації СБУ та Нацполіції в Україні припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів.

За попередніми оцінками, робота цієї мережі завдала потерпілим збитків на понад 100 млн грн.

Крім того, в Україні припинено діяльність транснаціональної мережі шахрайських call-центрів, які діяли у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

Їхня діяльність завдала громадянам ЄС збитків на суму понад 50 млн грн.

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