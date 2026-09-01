Европейский Союз ищет дополнительные ракеты-перехватчики для украинской противовоздушной обороны, в частности, в странах вне ЕС.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Дипломатическая служба Европейского Союза.

Украине нужно больше ракет ПВО

По ее словам, июль и август стали самыми смертоносными месяцами для гражданского населения Украины. Россия, отметила Каллас, продолжает усиливать атаки, стремясь нанести как можно больший вред украинцам.

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Каллас подчеркнула, что одной из главных проблем Украины остается дефицит средств по уничтожению воздушных целей.

Некоторые европейские государства имеют ракеты-перехватчики, срок годности которых истекает. ЕС призывает рассмотреть возможность передачи таких боеприпасов Украине, где они могут использоваться для защиты гражданского населения от российских атак.

В то же время, Европейский Союз ведет переговоры не только с государствами-членами. По словам Каллас, представители ЕС работают со странами за пределами блока, пытаясь найти дополнительные запасы ракет-перехватчиков для украинского ПВО.

Каллас признала, что такие переговоры сложны, однако работа в этом направлении продолжается.

Параллельно ЕС работает над долгосрочным решением – созданием собственных европейских ракет-перехватчиков.

Каллас отметила, что соответствующие разработки ведутся в сотрудничестве с Украиной.

Европа стремится не только найти доступные боеприпасы для украинских ПВО сейчас, но и нарастить возможности по производству перехватчиков в будущем.

Ранее заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что РФ существенно нарастила применение реактивных БПЛА и продолжит увеличивать их количество.

Также сообщалось, что Силы обороны уже получили первый украинский реактивный дрон-перехватчик Alexa Spatium. В Минобороны сообщали, что он предназначен для борьбы со скоростными воздушными целями, в частности с реактивными беспилотниками.

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