В Украине неоднократно обсуждалось возможное изменение мобилизационного возраста. Новая волна дискуссий возникла после заявления секретаря парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко.

Факты ICTV обратились к адвокату Eternix Law Firm Анастасии Капустинской, чтобы с юридической точки зрения выяснить, как именно происходит пересмотр предельного мобилизационного возраста, нужны ли для этого изменения в законодательство и какие соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в Верховной Раде.

Что известно о снижении призывного возраста

Новая волна обсуждений возможности снижения предельного призывного возраста началась после комментария для Украинской правды секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

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Он сообщил, что в Генеральном штабе обсуждают возможность изменения подходов к мобилизации с учетом возраста, в частности, ограничения призыва граждан старше 50 или 55 лет, кроме военнообязанных, имеющих дефицитные или критически необходимые для войска специальности.

Также Костенко в указанном комментарии сообщил о том, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов. Он также уточнил, что для снижения мобилизационного возраста не обязательно вносить изменения в законодательство, достаточно соответствующего управленческого решения.

Возможно ли снижение предельного призывного возраста и при каких условиях

Адвокат отметила, что в этом контексте важно понимать разницу между изменением практики мобилизации и изменением мобилизационного возраста на уровне закона.

— Генеральный штаб может определять, какие именно категории военнообязанных больше всего нужны для комплектования Вооруженных Сил. То есть на практике может быть принято решение, например, меньше привлекать к мобилизации мужчин старше 50 или 55 лет, а призывать их преимущественно в случаях, когда у них есть дефицитная или особенно необходимая военная специальность, — подчеркнула эксперт.

Однако такое решение само по себе не изменяет установленный законом возраст военнообязанных. Если мужчине, например, 56-59 лет, он продолжает оставаться военнообязанным, находится на военном учете и по закону может подлежать мобилизации.

Соответствующие возрастные границы определены Законом Украины О воинской обязанности и военной службе. Согласно статье 22 настоящего Закона, предельный возраст пребывания на военной службе для большинства военнослужащих составляет 60 лет, а для высшего офицерского состава – 65 лет.

Адвокат продолжила, если Генеральный штаб просто изменит подходы к комплектовании войска, это может означать, что мужчины после определенного возраста фактически будут мобилизовать реже или только если последние имеют отдельные дефицитные специальности. Но юридически они все равно будут оставаться военнообязанными до установленного законом предельного возраста, находиться на военном учете и могут быть мобилизованы.

— Но чтобы, например, официально снизить верхний предел с 60 до 55 лет, необходимо уже вносить изменения в закон Украины О воинской обязанности и военной службе. Одного управленческого решения Генерального штаба для этого недостаточно, — отметила юрист.

Снижение предельного призывного возраста: законодательные инициативы

Адвокат напомнила, что в Верховной Раде уже существует законопроект о снижении предельного призывного возраста. Речь идет о проекте Закона №12222, зарегистрированном еще 18 ноября 2024 года.

Им предлагается уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и военнообязанных в запасе с 60 до 55 лет, в то же время оставив возможность добровольно продолжать службу после достижения такого возраста.

10 февраля 2026 года законопроект был включен в повестку дня Верховной Рады, однако по состоянию на 1 сентября 2026 года его статус — “прорабатывается в комитете”, то есть он не принят и соответствующие изменения не вступили в силу.

Если говорить о законодательном процессе внесения изменений в призывной возраст, то он стандартен:

регистрация законопроекта;

его проработка профильным комитетом (сейчас законопроект на этой стадии);

рассмотрение Верховной Радой в первом чтении;

подготовка ко второму чтению с поправками;

рассмотрение Верховной Радой во втором чтении;

голосование за закон в целом;

подпись Президента и официальная публикация.

Только после вступления такого закона в силу можно будет говорить об официальном изменении мобилизационного возраста.

Последствия смены призывного возраста

— Опять же необходимо учитывать, что простое снижение предельного возраста до 55 лет может автоматически создать основания для увольнения со службы военнослужащих, которые уже достигли этого возраста, что потенциально будет иметь негативные последствия для укомплектования войска, — отметила эксперт.

Поэтому законодательная норма должна быть сформулирована так, чтобы избежать массового увольнения действующих военнослужащих. Отдельно встает вопрос, не создаст ли разный подход к уже мобилизованным и тем, кто еще не проходит службу, рискам неравного или дискриминационного применения закона.

Вместе с тем, пока никаких официальных изменений нижнего предела предельного мобилизационного возраста до 50 или 55 лет нет.

Пока, как я понимаю из вышеприведенного комментария, речь идет только о возможном изменении подхода к мобилизации старших возрастов, — рассказала адвокат.

Но даже если именно Генштаб решит фактически реже призывать мужчин после 50 или 55 лет, юридически они будут и дальше оставаться военнообязанными и могут подлежать мобилизации.

Чтобы после 55 лет мужчина уже не подлежал мобилизации по закону, Верховная Рада должна внести соответствующие изменения в законодательство.

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