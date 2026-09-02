Ночью на 2 сентября Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, авиационными ракетами Х-59/69 и 174 дронами.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Ночная атака на Украину 2 сентября: что известно

Отмечается, что, в частности, ночная атака на Украину 2 сентября была осуществлена:

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двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ТОТ АМ Крым;

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

174 ударными БПЛА типа Шахед (около половины — реактивные), S-8000 Бандероль, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия с направлений Орел, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

По данным ВВС ВСУ, основные направления российского удара – Одесская и Киевская области.

– Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:

Три S8000 Бандероль;

138 вражеских БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивные), Гербер и дроны других типов.

В то же время зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 16 точках, а также падение сбитых дронов (их обломков) еще в четырех. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей — информация о них уточняется.

В Воздушных Силах напомнили, что российская атака на Украину все еще продолжается, и призвали украинцев соблюдать правила безопасности.

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