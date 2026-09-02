Ночная атака на Украину: РФ запустила Искандеры и 174 дрона
Ночью на 2 сентября Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, авиационными ракетами Х-59/69 и 174 дронами.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Ночная атака на Украину 2 сентября: что известно
Отмечается, что, в частности, ночная атака на Украину 2 сентября была осуществлена:
- двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ТОТ АМ Крым;
- двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 174 ударными БПЛА типа Шахед (около половины — реактивные), S-8000 Бандероль, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия с направлений Орел, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
По данным ВВС ВСУ, основные направления российского удара – Одесская и Киевская области.
– Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:
- Три S8000 Бандероль;
- 138 вражеских БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивные), Гербер и дроны других типов.
В то же время зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 16 точках, а также падение сбитых дронов (их обломков) еще в четырех. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей — информация о них уточняется.
В Воздушных Силах напомнили, что российская атака на Украину все еще продолжается, и призвали украинцев соблюдать правила безопасности.