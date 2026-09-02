Зеленский назначил Заица командующим Сухопутными войсками: что о нем известно
- Президент Владимир Зеленский указом №853/2026 назначил Святослава Заица командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
- Ранее бригадный генерал Святослав Заиц командовал 20-м армейским корпусом, а также имеет опыт службы в Десантно-штурмовых войсках.
Командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Святослав Заиц, сообщил президент Владимир Зеленский.
Святослав Заиц – новый командующий Сухопутными войсками ВСУ
Соответствующий указ №853/2026 глава государства обнародовал на официальном сайте президента Украины.
Предыдущим указом Зеленский уволил Геннадия Шаповалова с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Что известно о Святославе Зайце
Заиц – выходец из Десантно-штурмовых войск.
В 2014 году во время начала российской оккупации Крыма он находился на полуострове в составе 25-й воздушно-десантной бригады. Заиц тогда командовал разведывательной ротой, в которой было около сотни военных. Подразделение было заблокировано войсками РФ, однако не приняло условий оккупантов. Впоследствии Заиц вывел бойцов на материковую Украину.
Позже он занимал должность начальника штаба – заместителя командира 8-го корпуса ДШВ.
В апреле 2026 года Заиц возглавил 20-й армейский корпус. Уже в следующем месяце президент Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.
Фото: 20 армейский корпус