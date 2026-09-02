Командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Святослав Заиц, сообщил президент Владимир Зеленский.

Святослав Заиц – новый командующий Сухопутными войсками ВСУ

Соответствующий указ №853/2026 глава государства обнародовал на официальном сайте президента Украины.

Предыдущим указом Зеленский уволил Геннадия Шаповалова с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

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Что известно о Святославе Зайце

Заиц – выходец из Десантно-штурмовых войск.

В 2014 году во время начала российской оккупации Крыма он находился на полуострове в составе 25-й воздушно-десантной бригады. Заиц тогда командовал разведывательной ротой, в которой было около сотни военных. Подразделение было заблокировано войсками РФ, однако не приняло условий оккупантов. Впоследствии Заиц вывел бойцов на материковую Украину.

Позже он занимал должность начальника штаба – заместителя командира 8-го корпуса ДШВ.

В апреле 2026 года Заиц возглавил 20-й армейский корпус. Уже в следующем месяце президент Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

Фото: 20 армейский корпус

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