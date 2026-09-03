Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему возглавить Агентство восстановления.

Иван Федоров уходит с поста главы Запорожской ОВА

Во время отчета за 1000 дней работы Иван Федоров сообщил, что имел содержательный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

— Враг будет продолжать бить по стратегическим объектам, поэтому их нужно максимально защищать и оперативно восстанавливать. Буду откровенным, я получил сверхсложное предложение – возглавить Агентство восстановления и взять на себя ответственность за защиту стратегически важных объектов по всей Украине. Но этот переход не означает, что оставлю Запорожскую область. Напротив – это сочетание двух линий ответственности. Продолжу работать здесь как сопредседатель Совета обороны и вместе с командой буду отвечать за Запорожье и буду масштабировать наш опыт на всю Украину, — подчеркнул Федоров.

Стоит отметить, официального решения об увольнении Ивана Федорова и назначении его на новую должность нет.

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Нынешний глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин подал заявление об увольнении по собственному желанию 29 июля 2026 года. Он возглавлял Агентство с сентября 2024 года.

Иван Федоров: что о нем известно

В 2014 году Иван Федоров вступил в должность заместителя мелитопольского городского главы.

25 февраля 2022 года оккупанты вошли в Мелитополь. Федоров отказался сотрудничать с россиянами.

11 марта 2022 года его похитили российские оккупанты. Момент похищения был зафиксирован камерами внешнего наблюдения.

16 марта 2022 года чиновника освободили из российского плена (обменяли на 9 российских срочников).

После этого Федоров продолжил работу уже на подконтрольной территории Украины.

Запорожскую ОВА Иван Федоров возглавил в феврале 2024 года.

По его словам, его родной город Мелитополь стал для него делом жизни.

— Поэтому в 2022 году оставить его было очень тяжело. Наверное, именно поэтому, когда в феврале 2024 года президент доверил мне Запорожскую область, я принял это очень лично. За 1000 дней Запорожье, безусловно, стало для меня родным, – добавил Федоров.

Источник : Укринформ

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