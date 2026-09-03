По результатам служебного расследования по стрельбе между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны дадут оценку руководителям обоих ведомств, а их заместителей уволят с должностей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении после беседы с генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко.

Зеленский о стрельбе между СБУ и ГУР

В рамках расследования уже объявлены два подозрения непосредственным причастным к стрельбе – сотрудникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны.

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Во время расследования оценят действия руководителей СБУ и ГУР, а также примут кадровые решения по увольнению заместителей руководителей обеих структур, которые отвечали за эту ситуацию.

– Совершенно справедливо: обе структуры должны соответствовать. Обе структуры действовали так, как точно не должно быть, – утверждает Зеленский.

Президент подчеркнул, что обе структуры действовали недопустимо и должны понести ответственность.

Проверяются все обстоятельства инцидента с самого начала, а главная задача – установить правду и сделать невозможным повторение подобных ситуаций в будущем.

Недавно генпрокурор Кравченко сообщил, что в рамках уголовного производства по перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР двум участникам происшествия сообщено о подозрении.

В частности, сотруднику СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (Превышение власти или служебных полномочий), а военнослужащему ГУР МО – по ст. 348 УК (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

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