Зеленский анонсировал визит представителей Трампа в Киев и Москву
В ближайшее время представители президента США Дональда Трампа будут встречаться в Киеве и Москве.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1653 суток полномасштабной войны России против Украины.
Зеленский о визите представителей Трампа в Киев и Москву
– Только провел совещание с командой, которая занимается переговорами с представителями президента Америки. Фактически 24/7 мы с ними в коммуникации и сейчас готовимся к встречам. Есть предыдущие даты, – сказал Зеленский.
По его словам, украинская сторона рассчитывает увидеть представителей президента США в Киеве.
Как утверждает Зеленский, американская команда имеет подтверждение, что они проведут встречу в Киеве и Москве.
– Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка была и дальше активной. Готовы к встречам с ними в Украине – на уровне, содержательно, – подчеркнул президент.
Кроме того, Зеленский говорил с представителем Индии. По его словам, Украину посетил министр иностранных дел Индии.
По мнению президента, именно такие сильные страны могут придать возможности дипломатии. Позиция Индии четкая: должно быть окончание войны, а не попытки российского диктатора Владимира Путина сделать эту войну бесконечной.
Зеленский обсудил с министром, что для этого нужно, в частности, учитывая безопасность продовольственного экспорта в Черном море, страдающую из-за российской войны.
Как подчеркнул президент Украины, нужно действовать не только заявлениями и убеждениями, но и необходимыми экономическими инструментами, оказывающими влияние на агрессора.
Зеленский утверждает, что готовятся соответствующие встречи на сентябрь, чтобы в России испытывали экономические последствия.