В ближайшее время представители президента США Дональда Трампа будут встречаться в Киеве и Москве.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1653 суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о визите представителей Трампа в Киев и Москву

– Только провел совещание с командой, которая занимается переговорами с представителями президента Америки. Фактически 24/7 мы с ними в коммуникации и сейчас готовимся к встречам. Есть предыдущие даты, – сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона рассчитывает увидеть представителей президента США в Киеве.

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Как утверждает Зеленский, американская команда имеет подтверждение, что они проведут встречу в Киеве и Москве.

– Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка была и дальше активной. Готовы к встречам с ними в Украине – на уровне, содержательно, – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский говорил с представителем Индии. По его словам, Украину посетил министр иностранных дел Индии.

По мнению президента, именно такие сильные страны могут придать возможности дипломатии. Позиция Индии четкая: должно быть окончание войны, а не попытки российского диктатора Владимира Путина сделать эту войну бесконечной.

Зеленский обсудил с министром, что для этого нужно, в частности, учитывая безопасность продовольственного экспорта в Черном море, страдающую из-за российской войны.

Как подчеркнул президент Украины, нужно действовать не только заявлениями и убеждениями, но и необходимыми экономическими инструментами, оказывающими влияние на агрессора.

Зеленский утверждает, что готовятся соответствующие встречи на сентябрь, чтобы в России испытывали экономические последствия.

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