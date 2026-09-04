Атака российского беспилотника типа Шахед на здание Службы безопасности в Киеве 4 сентября могла быть заранее организованной операцией российских войск.

Такое мнение высказал советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш).

Флеш о попадании вражеского дрона в здание СБУ

— Мое личное мнение: Шахед управлялся и наводился онлайн через радиоретранслятор МЕШ с доступом в Интернет, который российский агент включил где-то неподалеку (на расстоянии, — Ред.) до пяти километров на короткий период во время атаки, — предположил Бескрестнов.

По его словам, размер такого ретранслятора примерно вдвое меньше школьного рюкзака.

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Флеш добавил, что в момент атаки других Шахедов в воздухе не было. Поэтому управление беспилотником по цепочке из России было невозможно.

Напомним, днем 4 сентября в Киеве прогремели взрывы во время российской атаки с использованием дронов. Обломки беспилотника упали в Шевченковском районе столицы. На данный момент известно о 12 пострадавших.

Российский дрон также поразил центральное здание Службы безопасности Украины на улице Владимирской в Киеве. Здание расположено напротив Софийского собора.

Президент Владимир Зеленский отметил, что во время разговора с исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом поручил ему “адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально” ответить россиянам на эту атаку.

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