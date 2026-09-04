Кабинет министров назначил Ивана Федорова главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. О кадровых решениях Кабмина сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Иван Федоров возглавил Агентство восстановления

По словам Мельничука, Кабинет министров одобрил освобождение Ивана Федорова от должности главы Запорожской ОГА.

Одновременно правительство назначило его главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Сейчас смотрят

Федоров возглавлял Запорожскую областную государственную администрацию и областную военную администрацию с февраля 2024 года.

Кто такой Иван Федоров

Иван Федоров родился 29 августа 1988 года в Мелитополе Запорожской области.

Он получил образование по специальностям экономика предприятия, менеджмент и государственное управление. В 2021 году получил ученую степень кандидата наук по государственному управлению.

В 2014–2019 годах Федоров работал заместителем городского головы Мелитополя, а в 2019 году возглавлял Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

С ноября 2019 года по ноябрь 2020 года был первым заместителем председателя Запорожской ОГА, а в 2020 году стал мэром Мелитополя.

После начала полномасштабного вторжения России и оккупации Мелитополя Федоров продолжал исполнять обязанности мэра. В марте 2022 года российские военные похитили его, но через несколько дней Федорова освободили.

В феврале 2024 года он возглавил Запорожскую ОГА и областную военную администрацию.

Федоров награжден орденом За мужество III степени.

Что такое Агентство восстановления Украины

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины является центральным органом исполнительной власти, отвечающим за реализацию государственной политики в сфере восстановления и развития инфраструктуры.

Его деятельность направляет и координирует Кабинет министров через вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий.

Среди ключевых задач Агентства — строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог государственного значения, а также восстановление и реконструкция жилой, социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Ведомство также занимается строительством защитных сооружений и военных объектов, модернизацией автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу и реализацией мер по защите критической инфраструктуры.

Кроме того, Агентство участвует в привлечении инвестиций и внебюджетного финансирования, реализации международных договоров и государственно-частных проектов.

Напомним, 3 сентября Федоров заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему возглавить Агентство восстановления.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.