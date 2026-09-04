В Киеве планируют пересмотреть правила движения по мостам во время воздушных тревог, а для усиления наземного сообщения уже перебросили 140 автобусов с других маршрутов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии Суспільному.

Кличко о транспортном коллапсе в Киеве из-за тревог

По словам мэра, длительные воздушные тревоги все сильнее сказываются на жизни столицы. Речь идет не только об общественном транспорте — остановки и ограничения влияют и на работу предприятий, и на город в целом.

Сейчас смотрят

— Воздушные тревоги парализовали работу предприятий, парализовали работу транспорта, и вообще город находится в коллапсе. И нам нужно в новых условиях находить решения, чтобы город продолжал жить и работать, — сказал Кличко.

Одной из главных проблем остается сообщение между правым и левым берегами в условиях ограничений. Город пытается перестроить транспортную систему так, чтобы во время длительных тревог Киев не оставался фактически разделенным.

На маршруты перебросили 140 автобусов

Из-за ограничений в работе метро Киев начал усиливать наземный общественный транспорт. Для этого с других маршрутов перебросили 140 автобусов.

Их направили в первую очередь на маршруты, которые дублируют метро и должны помочь пассажирам добраться из одной части столицы в другую.

— Сейчас мы бросаем все силы на транспорт, чтобы снизить нагрузку на метро, — отметил Кличко.

В то же время мэр признал, что даже такое количество дополнительного наземного транспорта не способно полноценно заменить метро. Поэтому город продолжает искать другие варианты, которые позволят сохранить транспортное сообщение во время длительных тревог.

В частности, речь идет о дополнительном усилении маршрутов между правым и левым берегами Киева, а также о сообщении между красной и зеленой линиями метро.

Мосты в Киеве могут открыть для движения даже во время тревог

Еще одно решение, которое сейчас прорабатывают столичные власти, касается мостов. В Киеве хотят пересмотреть порядок их работы во время воздушной тревоги.

— В ближайшее время мы сможем открыть для движения наши мосты даже во время воздушной тревоги. Это ключевые транспортные артерии, — сказал Кличко.

Для этого город работает вместе с военными над изменениями в действующие протоколы безопасности. В то же время самостоятельно ввести новый порядок столичные власти не могут — окончательные изменения должны быть согласованы на государственном уровне.

Накануне Кабинет министров принял решение об адаптации работы транспорта, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. В частности, правительство предложило разделить воздушные тревоги по уровню опасности на желтые и красные.

Желтый уровень предусмотрен во время атак дронов. В таких условиях бизнес сможет продолжать работу при соблюдении требований безопасности и наличии доступа к укрытиям, а Киевскому метрополитену рекомендуют работать в полном режиме.

Красный уровень будут объявлять в случае повышенной угрозы ракетного или комбинированного удара. Он предполагает обязательное прекращение работы и перемещение людей в безопасные места.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.