Ночью и утром 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В Одессе есть погибший и пострадавшие, в Кропивницком после ударов реактивных дронов вспыхнули пожары, а в Запорожье загорелось многоэтажное здание.

В то же время правительство анонсировало новую систему воздушной тревоги и государственное приложение на базе Дії, которое будет информировать о передвижении Шахедов и ракет.

О главных событиях ночи и утра 4 сентября — читайте в материале Фактов ICTV.

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Атака на Запорожье и область

В результате российского удара по Запорожью утром 4 сентября произошло возгорание в многоэтажном жилом доме.

Также российские войска атаковали Запорожский район. В селе Подгорное беспилотник попал в автомобиль, в результате чего машина была уничтожена.

Ранение получил 63-летний мужчина.

Реактивные дроны атаковали Кропивницкий

Вечером 3 сентября российские войска атаковали Кропивницкий реактивными беспилотниками. Попадания зафиксировали в трех местах.

Один из ударов вызвал пожар на крыше девятиэтажного жилого дома. Один человек получил ранения, его госпитализировали.

Еще одно попадание произошло на территории инфраструктурного объекта, где также загорелась крыша. На третьей локации возник пожар сухой травы и было повреждено хозяйственное сооружение.

По данным ГСЧС, все пожары ликвидированы. Утром 4 сентября специальная комиссия должна приступить к фиксации повреждений и ущерба.

Взрывы в Одессе 4 сентября: есть погибший и пострадавшие

Утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу. В результате ударов один человек погиб, еще пятеро пострадали, среди них — ребенок.

По данным местных властей, повреждены квартиры, фасады и остекление в двух многоэтажных домах.

Российские беспилотники также поразили частные жилые дома, два из которых разрушены. Повреждено двухэтажное нежилое здание, частный и служебный транспорт.

В Одессе развернули оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.

На базе Дії создадут приложение о передвижении Шахедов и ракет

В Украине планируют создать отдельное государственное приложение на базе Дії, которое будет информировать о воздушных тревогах, передвижении Шахедов, других беспилотников и ракет.

Одновременно правительство меняет систему оповещения о воздушных угрозах. Сигналы тревоги разделят на желтый и красный уровни.

Желтый уровень будет объявляться в случае угрозы применения российских дронов. Сирена будет звучать 30 секунд, а предприятия смогут продолжать работу при условии соблюдения требований безопасности и наличия доступа к укрытиям.

Красный уровень будет применяться в случае угрозы ракетного или комбинированного удара. Сирена будет звучать одну минуту, предприятия и учреждения должны будут прекратить работу, а люди — пройти в укрытия.

Для школ и детских садов правила не изменятся: во время воздушной угрозы любого уровня дети и работники должны перейти в укрытие.

Также правительство планирует отменить повторное звучание сирены при отмене воздушной тревоги.

Атака на Сочи: пожары в районе позиций ПВО и на нефтебазе

Кроме того, беспилотники массированно атаковали Сочи и федеральную территорию Сириус в Краснодарском крае РФ.

Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и пожаре. Российское независимое издание Astra с помощью геолокации установило, что одно из возгораний возникло в районе Сириуса вблизи реки Псоу на границе с Абхазией.

По данным издания, в этом районе расположен российский зенитный ракетный комплекс С-300 или С-400.

Российские власти подтвердили массированную атаку беспилотников на Сочи и Сириус и сообщили о пожаре на территории нефтебазы.

Местные жители публиковали кадры высокого столба пламени, который был виден за несколько километров.

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