Российские войска в августе не смогли добиться существенного перелома на фронте. Несмотря на попытки усилить наступление и продвинуться по ключевым направлениям, оккупационная армия не добилась поставленных целей и не смогла сломать украинскую оборону.

Сколько территории Украина потеряла в августе 2026 года и что происходит на фронте, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько территории Украины оккупировано в августе 2026 года

В августе 2026 года украинским военным удалось вернуть больше территорий, чем российская армия захватила за этот же месяц. По оценке Института изучения войны (ISW), Силы обороны освободили не менее 129,81 кв. км, в то время как российские войска захватили 90,35 кв. км территории.

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Несмотря на продвижение на отдельных участках фронта, российская армия не смогла добиться главной оперативной цели, а именно создать условия для масштабного маневра и прорыва украинской обороны. Об этом говорится в отчете ISW по итогам августа.

Следовательно, если говорить о том, сколько территории оккупировала Россия в августе, то показатель составляет 90,35 кв. км.

Отдельно аналитики считают случаи, когда небольшие группы российской пехоты проникали на украинские позиции, но еще не устанавливали полного контроля. С учетом таких инфильтраций российские территориальные достижения за август составили 123,53 кв. км.

В среднем русские войска захватывали около 2,91 кв. км в день. Если добавить территории, где зафиксированы инфильтрации, средний показатель составил около 3,98 кв. км каждый день.

Сколько территории потеряла Украина в августе

Сравнение с показателями 2025 показывает существенное падение темпов российского наступления. В августе прошлого года армия РФ захватила 505,55 кв. км украинской территории.

То есть, сколько территории потеряла Украина в августе 2026 года по подсчетам ISW — 90,35 кв. км без учета инфильтраций. Даже если учесть последние, то общая цифра в 123,53 кв. км остается более чем в четыре раза меньше прошлогоднего показателя.

В ISW отмечают, что нынешние темпы российского продвижения составляют лишь часть показателей августа 2025 года. По мнению аналитиков, это свидетельствует о дальнейшем замедлении наступательных возможностей русской армии.

При этом сам институт предостерегает, что эта цифра, вероятно, занижена. Методология ISW не полностью отражает украинские успехи на Лиманском направлении. Более точную оценку, по словам аналитиков, можно получить после появления дополнительных данных.

Где Россия пыталась продвинуться

Одним из главных направлений российского наступления в августе оставался так называемый Крепостный пояс в Донецкой области. Российские войска пытались усилить давление на украинские позиции и продвинуться в направлении ключевых населенных пунктов.

Однако даже здесь армия РФ не смогла добиться полного контроля над Константиновкой. По оценке ISW, российские силы сохраняли присутствие из-за продвижения или инфильтрации на 72,23% территории города, но полностью захватить его не смогли.

Это, по мнению аналитиков, указывает на проблемы российской тактики, ведь даже после продолжительных попыток усилить проникновение малых пехотных групп и ведение городских боев РФ не получило быстрого оперативного результата.

Украинские силы со своей стороны проводили контрнаступательные действия на Лиманском и Александровском направлениях. Именно эти операции стали одной из причин того, что количество км территории, которые Россия оккупировала в августе 2026 года, оказалось значительно меньше, чем годом ранее.

Сколько территории оккупировала РФ в августе и какой была цена наступления

Низкие территориальные достижения русской армии сопровождались значительными потерями личного состава.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение августа российская армия потеряла 42 020 военнослужащих. Это уже второй месяц подряд, когда российские потери превышают 40 тыс. человек.

В ISW подсчитали, что на каждый квадратный километр захваченной или инфильтрированной территории в августе приходилось в среднем около 340 российских потерь. Если считать только фактически захваченную территорию, то показатель составляет примерно 465 потерь на один квадратный километр.

По оценке ISW, российские возможности по пополнению личного состава тоже становятся очень ограниченными. Система набора так называемых добровольцев не обеспечивает достаточное количество новых военных для полного покрытия текущих боевых потерь.

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