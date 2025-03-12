Марина Терюханова, редактор ленты
Какие бывают выплаты мобилизованным военнослужащим в Украине в 2026 году
В 2026 году мобилизованные военнослужащие в Украине получают различные виды денежных выплат, которые зависят от их звания, должности, условий службы и других факторов.
В частности, предусмотрены: основные виды выплат (должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет) и дополнительные надбавки и вознаграждения.
Предусмотрена ли выплата подъемной помощи мобилизованным военнослужащим в Украине в 2026 году и какие бывают выплаты мобилизованным — читайте в материале Фактов ICTV.
Выплаты мобилизованным: виды денежного обеспечения
Согласно Закону Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (статья 9) составляющие денежного обеспечения устанавливаются индивидуально для каждого военнослужащего, и зависят от звания, должности, условий службы, научных степеней и тому подобное.
В состав денежного обеспечения входят ежемесячные денежные выплаты, ежемесячные дополнительные выплаты, единовременные дополнительные выплаты.
Основные ежемесячные виды выплат:
- оклад по воинскому званию;
- должностной оклад;
- надбавка за выслугу лет.
Дополнительные ежемесячные виды выплат:
- доплаты;
- надбавки;
- премия;
- повышение должностного оклада;
- вознаграждение за особенности прохождения службы (обучения) во время военного положения.
Также предусмотрено вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты.
Дополнительные единовременные виды выплат:
- помощь;
- вознаграждение;
- дополнительное вознаграждение на период действия военного положения.
Раз в год военнослужащие могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Эта помощь предоставляется в размере месячного денежного обеспечения и назначается в случае тяжелых семейных обстоятельств, нарушения состояния здоровья, ранений или при наличии других причин.
Какие бывают выплаты мобилизованным военнослужащим
При заключении первого контракта военнослужащим предоставляется единоразовое денежное пособие. Особенности и условия получения в каждой общине могут быть разными.
Стартовые выплаты мобилизованным в 2026 году составляют:
- 26 624 грн — для военнослужащих рядового состава, которые заключат первый контракт сроком на три года;
- 29 952 грн — для сержантского и старшинского состава, которые заключат первый контракт сроком на три года и более;
- 33 280 грн — для офицерского состава при заключении первого контракта сроком на один год и более.
В случае заключения контракта о прохождении военной службы в ВСУ и при дальнейшем переезде к новому месту службы (из одного населенного пункта в другой) военнослужащим выплачивается подъемное пособие.
Что такое подъемное пособие и когда выплачивается
Подъемное пособие — это выплаты мобилизованным военнослужащим, которые проходят службу по контракту, а также тем, кто проходит кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава в случае переезда в другой населенный пункт на новое место военной службы.
Это может происходить в связи с:
- назначением на военную должность (без сохранения должности по предыдущему месту службы);
- зачислением на обучение в военные ВУЗы, высшие учебные заведения, которые имеют военные учебные подразделения;
- зачислением на обучение в военные колледжи или учебные центры (учебные подразделения), срок обучения в которых составляет шесть месяцев и более;
- в связи с передислокацией воинской части (подразделения воинской части), организации или учреждения.
То есть, военнослужащий приобретает право на получение подъемной помощи только в случае заключения контракта на прохождение военной службы и перемещении на новое место службы. Мобилизованным военнослужащим выплата подъемного пособия — не предоставляется.
Подъемная помощь выплачивается в размере 100% месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50% месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.
Одновременно с подъемной помощью могут выплачиваться суточные выплаты. Они предоставляются военнослужащим, находящимся в командировке, за каждый день пребывания в пути, и выплачиваются на каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.
Выплаты осуществляются по новому месту пребывания в соответствии с приказом командира воинской части (военного учебного заведения) с указанием суммы выплат.
Право на получение военнослужащим подъемной помощи возникает:
- на дату принятия должности и дел — для военнослужащих в связи с назначением на должность, которые переехали на новое место службы из одного населенного пункта в другой;
- на дату зачисления на обучение — для военных зачисленных на обучение в военные учебные заведения;
- на дату прибытия к месту дислокации — для военнослужащих, переехавших на новое место службы в составе воинской части (подразделения) в другой населенный пункт (объявляется приказом командира воинской части).
Для членов семьи военнослужащего такое право возникает на дату подачи рапорта на выплату.
Зональные вознаграждения и мотивационные выплаты с 2026 года
Летом 2026 года подход к некоторым выплатам для военнослужащих несколько изменился. В частности, были введены дополнительные зональные вознаграждения, размер которых зависит от того, насколько близко к линии боевого столкновения военный выполняет задачи.
Деньги насчитывают пропорционально фактическому количеству дней, проведенных в соответствующей зоне.
- 170 000 грн — за выполнение заданий на расстоянии до взводного опорного пункта включительно, в том числе непосредственно на линии столкновения, во время наступления, контрнаступления или контратаки. Такая выплата также предусмотрена за задание на временно оккупированных территориях Украины, в “серой” зоне и на территории противника;
- 70 000 грн — за выполнение заданий на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.
Если в течение месяца военнослужащий выполнял задания в разных районах, выплата рассчитывается отдельно за каждый из них, в соответствии с количеством фактических дней пребывания.
Отдельно предусмотрены суточные выплаты за выполнение заданий во время активных боевых операций:
- 20 000 грн в сутки — за восстановление позиций в глубине собственной обороны;
- 40 000 грн в сутки — за участие в штурме на линии столкновения или в глубине обороны противника.
Выплаты мобилизованным работникам
С 19 июля 2022 года обязанность работодателей по выплате среднего заработка мобилизованным работникам была отменена. Однако за такими работниками сохраняются место работы и должность на период прохождения военной службы.
Однако работникам, которые стали на защиту Украины предприятия могут продолжать выплачивать зарплату и материальную помощь по собственной инициативе.
Источник: Министерство обороны Украины