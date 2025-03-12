В 2026 году мобилизованные военнослужащие в Украине получают различные виды денежных выплат, которые зависят от их звания, должности, условий службы и других факторов.

В частности, предусмотрены: основные виды выплат (должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет) и дополнительные надбавки и вознаграждения.

Предусмотрена ли выплата подъемной помощи мобилизованным военнослужащим в Украине в 2026 году и какие бывают выплаты мобилизованным — читайте в материале Фактов ICTV.

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Выплаты мобилизованным: виды денежного обеспечения

Согласно Закону Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (статья 9) составляющие денежного обеспечения устанавливаются индивидуально для каждого военнослужащего, и зависят от звания, должности, условий службы, научных степеней и тому подобное.

В состав денежного обеспечения входят ежемесячные денежные выплаты, ежемесячные дополнительные выплаты, единовременные дополнительные выплаты.

Основные ежемесячные виды выплат:

оклад по воинскому званию;

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет.

Дополнительные ежемесячные виды выплат:

доплаты;

надбавки;

премия;

повышение должностного оклада;

вознаграждение за особенности прохождения службы (обучения) во время военного положения.

Также предусмотрено вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты.

Дополнительные единовременные виды выплат:

помощь;

вознаграждение;

дополнительное вознаграждение на период действия военного положения.

Раз в год военнослужащие могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Эта помощь предоставляется в размере месячного денежного обеспечения и назначается в случае тяжелых семейных обстоятельств, нарушения состояния здоровья, ранений или при наличии других причин.

Какие бывают выплаты мобилизованным военнослужащим

При заключении первого контракта военнослужащим предоставляется единоразовое денежное пособие. Особенности и условия получения в каждой общине могут быть разными.

Стартовые выплаты мобилизованным в 2026 году составляют:

26 624 грн — для военнослужащих рядового состава, которые заключат первый контракт сроком на три года;

29 952 грн — для сержантского и старшинского состава, которые заключат первый контракт сроком на три года и более;

33 280 грн — для офицерского состава при заключении первого контракта сроком на один год и более.

В случае заключения контракта о прохождении военной службы в ВСУ и при дальнейшем переезде к новому месту службы (из одного населенного пункта в другой) военнослужащим выплачивается подъемное пособие.

Что такое подъемное пособие и когда выплачивается

Подъемное пособие — это выплаты мобилизованным военнослужащим, которые проходят службу по контракту, а также тем, кто проходит кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава в случае переезда в другой населенный пункт на новое место военной службы.

Это может происходить в связи с:

назначением на военную должность (без сохранения должности по предыдущему месту службы);

зачислением на обучение в военные ВУЗы, высшие учебные заведения, которые имеют военные учебные подразделения;

зачислением на обучение в военные колледжи или учебные центры (учебные подразделения), срок обучения в которых составляет шесть месяцев и более;

в связи с передислокацией воинской части (подразделения воинской части), организации или учреждения.

То есть, военнослужащий приобретает право на получение подъемной помощи только в случае заключения контракта на прохождение военной службы и перемещении на новое место службы. Мобилизованным военнослужащим выплата подъемного пособия — не предоставляется.

Подъемная помощь выплачивается в размере 100% месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50% месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

Одновременно с подъемной помощью могут выплачиваться суточные выплаты. Они предоставляются военнослужащим, находящимся в командировке, за каждый день пребывания в пути, и выплачиваются на каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Выплаты осуществляются по новому месту пребывания в соответствии с приказом командира воинской части (военного учебного заведения) с указанием суммы выплат.

Право на получение военнослужащим подъемной помощи возникает:

на дату принятия должности и дел — для военнослужащих в связи с назначением на должность, которые переехали на новое место службы из одного населенного пункта в другой;

на дату зачисления на обучение — для военных зачисленных на обучение в военные учебные заведения;

на дату прибытия к месту дислокации — для военнослужащих, переехавших на новое место службы в составе воинской части (подразделения) в другой населенный пункт (объявляется приказом командира воинской части).

Для членов семьи военнослужащего такое право возникает на дату подачи рапорта на выплату.

Зональные вознаграждения и мотивационные выплаты с 2026 года

Летом 2026 года подход к некоторым выплатам для военнослужащих несколько изменился. В частности, были введены дополнительные зональные вознаграждения, размер которых зависит от того, насколько близко к линии боевого столкновения военный выполняет задачи.

Деньги насчитывают пропорционально фактическому количеству дней, проведенных в соответствующей зоне.

170 000 грн — за выполнение заданий на расстоянии до взводного опорного пункта включительно, в том числе непосредственно на линии столкновения, во время наступления, контрнаступления или контратаки. Такая выплата также предусмотрена за задание на временно оккупированных территориях Украины, в “серой” зоне и на территории противника;

70 000 грн — за выполнение заданий на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Если в течение месяца военнослужащий выполнял задания в разных районах, выплата рассчитывается отдельно за каждый из них, в соответствии с количеством фактических дней пребывания.

Отдельно предусмотрены суточные выплаты за выполнение заданий во время активных боевых операций:

20 000 грн в сутки — за восстановление позиций в глубине собственной обороны;

40 000 грн в сутки — за участие в штурме на линии столкновения или в глубине обороны противника.

Выплаты мобилизованным работникам

С 19 июля 2022 года обязанность работодателей по выплате среднего заработка мобилизованным работникам была отменена. Однако за такими работниками сохраняются место работы и должность на период прохождения военной службы.

Однако работникам, которые стали на защиту Украины предприятия могут продолжать выплачивать зарплату и материальную помощь по собственной инициативе.

Источник: Министерство обороны Украины

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