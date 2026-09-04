В Украине продолжается общая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Для большинства военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действуют ограничения на выезд за границу. Однако есть категории граждан, имеющих право пересекать государственную границу.

С какой группой инвалидности можно выехать из Украины в 2026 году и какие документы нужны, читайте на Фактах ICTV.

С какой группой инвалидности можно уехать из Украины

Во время действия военного положения люди с инвалидностью имеют право на выезд из Украины. Как отметила адвокат, юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко, это предусмотрено пунктом 2¹ Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров №57.

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В правилах указано:

В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право: лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения либо удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указаны группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

С какой группой инвалидности нельзя уехать из Украины

В 2026 году право на пересечение границы Украины с инвалидностью имеют люди с I, II и III группами. Поездка не ограничивается лечением, ведь основанием является подтвержденный статус лица с инвалидностью.

Какие документы нужны для выезда за границу с инвалидностью

Инвалидность можно подтвердить одним из следующих документов:

удостоверением, подтверждающим статус лица с инвалидностью;

пенсионным удостоверением или удостоверением о назначении социальной помощи;

справкой получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющих права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Мужчинам от 18 до 60 лет также требуются документы для выезда за границу и военно-учетный документ.

Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме №157-1/о больше не является основанием для пересечения границы.

Кабинет Министров изменил Правила №57 постановлением №1212, после чего эта форма была исключена из перечня документов для выезда.

Что должно быть в военно-учетном документе

Если у мужчины инвалидность, это не освобождает его от проверки военно-учетных данных. Если основанием для выезда является непригодность к военной службе, военно-учетном документе и реестре Оберіг должна быть соответствующая информация. Порядок проведения военно-врачебной экспертизы регулирует приказ Министерства обороны №402.

Это актуально для тех, кого раньше исключили из военного учета.

В настоящее время лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. При этом группа инвалидности, причина или время ее установления не изменяют право на отсрочку.

Для этого отсрочку следует оформить и иметь соответствующее подтверждение в военно-учетном документе.

Если информация об инвалидности уже в государственных реестрах, отсрочку можно оформить через Резерв+. Система самостоятельно проверяет данные и, если основание подтверждается, отражает отсрочку в электронном военно-учетном документе.

Если в электронных реестрах нет необходимой информации или система не может подтвердить инвалидность, можно обратиться в ЦНАП. В таком случае необходимо предоставить документ, подтверждающий инвалидность, чтобы данные проверили и оформили отсрочку.

Для людей с инвалидностью отсрочка относится к категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление. Если основание для отсрочки остается в силе, а информация об инвалидности подтверждается государственными реестрами, повторно подавать заявление или документы не требуется. Система самостоятельно проверяет эти данные и продолжает отсрочку.

Если же основание для отсрочки исчезает, например человек лишается впоследствии статуса инвалидности, система не будет иметь подтверждения для ее дальнейшего продления. Поэтому автоматическое продление действует только до тех пор, пока сохраняется само основание для отсрочки и оно подтверждается в государственных реестрах.

Если в документе есть исключение, а в Оберіг его нет

Адвокат Катерина Анищенко рассказывала Фактам ICTV о случаях, когда в бумажном военно-учетном документе есть отметка об исключении из военного учета лиц с инвалидностью, которых признали непригодными, но в реестре Оберіг человек продолжает числиться военнообязанным.

В такой ситуации следует подать в ТЦК письменное заявление об исправлении данных. Обращение можно подать лично, по почте или через адвоката.

Если информацию не исправляют, следует получить письменный отказ. Его можно использовать для дальнейшего обжалования в суде.

Могут ли отказать в выезде лицам с инвалидностью

Наличие инвалидности не отменяет пограничный контроль. Ведь ГНСУ проверяет документы и информацию в государственных реестрах. Проблема возникнет, если необходимого документа нет, данные не совпадают или существует другой законный запрет на выезд, в частности, судебное ограничение.

Если мужчина признан непригодным к военной службе и исключен из военного учета, нужно, чтобы эта информация совпадала в Оберіг.

Что делать, если не выпустили за границу

В случае отказа следует получить письменное решение с указанием причин. Его можно обжаловать через Государственную пограничную службу или в административном суде. Для жалобы в ГНСУ предусмотрен срок 30 дней со дня получения решения, для обращения в административный суд – шесть месяцев.

Поэтому перед поездкой достаточно проверить три ключевых вещи: документ об инвалидности, документ для выезда за границу и военно-учетные данные. Если есть статус непригодности и исключения из военного учета, следует отдельно убедиться, что эта информация внесена в Оберіг.

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