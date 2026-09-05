Украина передала России предложение о прекращении огня, которое касалось не только авиаударов, но и боевых действий на фронте. Ее довели до главы Кремля Владимира Путина, но российская сторона не ответила.

Об этом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал в комментарии Суспильному.

Предложение о прекращении огня 5–8 сентября: что известно

По словам Буданова, украинская сторона предложила России прекратить огонь. Предложение предусматривало не только прекращение ударов по Украине, но и прекращение боевых действий на линии фронта.

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Его передали российской стороне и довели непосредственно до Путина. В то же время Москва не ответила.

— Дроны летают — вы все видели, — отметил Буданов, комментируя реакцию России.

В Главном управлении коммуникаций ВСУ заявили, что Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи, поскольку российские войска не прекратили удары по Украине.

В ВСУ подчеркнули, что режим прекращения огня не может действовать в одностороннем или несимметричном порядке, так как это создаст опасность для украинских военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции сейчас выполняются в полном объеме.

Ранее источник в Офисе президента сообщил журналистам, что украинские военные не получали указаний прекращать боевые действия на линии фронта.

В то же время источники в Конгрессе США заявляли о договоренности о трехдневном перемирии с 5 по 8 сентября, но не уточняли, как именно оно должно было действовать.

Визит Уиткоффа и Кушнера и возможное прекращение ударов

Вопрос о прекращении огня также обсуждался перед запланированными поездками представителей президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в Россию и Украину.

Американская сторона отдельно обсуждала с Киевом и Москвой возможность приостановки авиаударов на время дипломатических контактов.

4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Уиткофф и Кушнер должны посетить Москву, а 6 сентября — прибыть в Киев. Украинская сторона, по его словам, готова воздерживаться от нанесения авиаударов на время пребывания американских переговорщиков в России и ожидает аналогичного затишья со стороны РФ во время их поездки в Украину.

В то же время позже СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер рассматривают альтернативные варианты запланированного визита в Киев из-за рисков для безопасности и запугивания со стороны России.

В конце концов 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер таки приехали с визитом в Москву.

РФ в это время демонстративно ударила по аэропортам Киев и Борисполь. Президент Владимир Зеленский предполагает, что эти действия России являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в одном из этих аэропортов.

Источник : Суспільне

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