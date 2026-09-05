Путин заявил о паузе в ударах по Киеву, но опроверг более широкое перемирие
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы выполнила просьбу о прекращении ударов по Киеву и не атаковала украинскую столицу с 00:00 5 сентября. В то же время Россия и Украина не договаривались о более широком перемирии.
Об этом Путин сказал во время встречи со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Путин о перемирии
По словам главы Кремля, запрос на прекращение ударов по Киеву Москва якобы получила через украинские спецслужбы и Министерство иностранных дел. После этого, утверждает Путин, он дал соответствующий приказ.
Он также заявил, что российская сторона придерживается трехдневной паузы в ударах по украинской столице. При этом Путин утверждает, что Украина вроде бы существенно сократила количество атак по территории РФ, в том числе по Москве.
В то же время российский президент подчеркнул, что никаких договоренностей по более широкому формату перемирия с Украиной не было.
Путин заявил, что Москва готова сделать все необходимое для безопасности переговорного процесса и американских посредников.