Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы выполнила просьбу о прекращении ударов по Киеву и не атаковала украинскую столицу с 00:00 5 сентября. В то же время Россия и Украина не договаривались о более широком перемирии.

Об этом Путин сказал во время встречи со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Путин о перемирии

По словам главы Кремля, запрос на прекращение ударов по Киеву Москва якобы получила через украинские спецслужбы и Министерство иностранных дел. После этого, утверждает Путин, он дал соответствующий приказ.

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Он также заявил, что российская сторона придерживается трехдневной паузы в ударах по украинской столице. При этом Путин утверждает, что Украина вроде бы существенно сократила количество атак по территории РФ, в том числе по Москве.

В то же время российский президент подчеркнул, что никаких договоренностей по более широкому формату перемирия с Украиной не было.

Путин заявил, что Москва готова сделать все необходимое для безопасности переговорного процесса и американских посредников.

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