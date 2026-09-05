Уже утвержден план дипломатических мероприятий в Киеве с участием американской команды. Украинская сторона ждет спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

– Только что говорили с представителями президента Америки. Они уже начали работу с российской стороной. С момента этого нашего разговора готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, которые задействованы в переговорном процессе, – сказал он.

По словам Зеленского, отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве. В то же время украинская сторона рассчитывает, что также россияне не будут атаковать Киев в течение этих трех суток.

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Как отметил президент, он заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте, динамике угроз в воздушном пространстве Украины, шагах и активных оборонных операциях.

Президент поблагодарил каждого воина за эффективную защиту позиций Украины. По его мнению, на дипломатическом треке действия Украины должны быть также на 100% сильными и эффективными.

Как утверждает Зеленский, уже утвержден план дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской команды – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Президент заявил, что Киев готов к содержательному разговору.

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