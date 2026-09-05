В воскресенье, 6 сентября, в Украине не прогнозируется отключение электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Отключение по Украине

По данным Укрэнерго, 6 сентября применение мер по ограничению потребления электроэнергии не планируется. Компания призывает пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.

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Об актуальных изменениях в энергосистеме можно узнать на страницах облэнерго своего региона.

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