Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Укрэнерго рассказали, планируют ли отключения электроэнергии 6 сентября
В воскресенье, 6 сентября, в Украине не прогнозируется отключение электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отключение по Украине
По данным Укрэнерго, 6 сентября применение мер по ограничению потребления электроэнергии не планируется. Компания призывает пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.
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Об актуальных изменениях в энергосистеме можно узнать на страницах облэнерго своего региона.
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