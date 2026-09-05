За прошедшие сутки, 4 сентября, Силы обороны Украины уничтожили еще как минимум 1 260 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 655-е сутки полномасштабной войны превысили 1,495 млн, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ на 5 сентября 2026 года

личного состава – около 1 495 050 (+1 260);

танков – 12 328 (+3);

боевых бронированных машин – 25 273 (+1);

артиллерийских систем – 49 227 (+650);

рективных систем залпового огня – 2 093 (+5);

средств противовоздушной обороны – 1 604;

самолетов – 441;

вертолетов – 355;

наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898);

крылатых ракет – 5 070;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 144 043 (+401);

специальной техники – 4 644 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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