За прошедшие сутки, 4 сентября, Силы обороны Украины уничтожили еще как минимум 1 260 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 655-е сутки полномасштабной войны превысили 1,495 млн, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ на 5 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 495 050 (+1 260);
  • танков – 12 328 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 273 (+1);
  • артиллерийских систем – 49 227 (+650);
  • рективных систем залпового огня – 2 093 (+5);
  • средств противовоздушной обороны – 1 604;
  • самолетов – 441;
  • вертолетов – 355;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898);
  • крылатых ракет – 5 070;
  • кораблей/катеров – 35;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 144 043 (+401);
  • специальной техники – 4 644 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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