Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 5 сентября: уничтожено еще 1 260 оккупантов и 65 артсистем
За прошедшие сутки, 4 сентября, Силы обороны Украины уничтожили еще как минимум 1 260 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 655-е сутки полномасштабной войны превысили 1,495 млн, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Потери РФ на 5 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 495 050 (+1 260);
- танков – 12 328 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 273 (+1);
- артиллерийских систем – 49 227 (+650);
- рективных систем залпового огня – 2 093 (+5);
- средств противовоздушной обороны – 1 604;
- самолетов – 441;
- вертолетов – 355;
- наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898);
- крылатых ракет – 5 070;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 144 043 (+401);
- специальной техники – 4 644 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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