ВАКС избрал меру пресечения сотруднику Офиса генпрокурора Сергею Крапиве.

ВАКС избрал меру пресечения Сергею Крапиве

Его заключили под стражу до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

В случае внесения залога на Крапиву будет возложен ряд личных обязательств, в частности, он должен сдать загранпаспорта, воздержаться от общения с определенным списком лиц, в том числе с генеральным прокурором Русланом Кравченко и его заместителем Марией Вдовиченко, и прибывать по вызову следователей, прокуроров и суда.

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После завершения заседания суд должен избрать меру пресечения сожительнице Крапивы Елизавете Ивахненко, которая проходит по делу как Муза.

Напомним, что в начале сентября НАБУ и САП провели обыски в Офисе генерального прокурора.

В рамках спецоперации по разоблачению преступной организации было задержано 5 человек, подозреваемых в систематическом извлечении неправомерной выгоды за покрывание сети мошеннических колл-центров и легализации более 42 млн грн через покупки недвижимости, в частности апартаментов в Карпатах, драгоценностей и размещения средств на счетах родственников.

Сообщалось, что среди задержанных был заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Крапива.

Известно, что Крапиву подозревают в покрывании незаконных колл-центров и легализации имущества более чем на 89 млн грн.

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