Комендантский час в Киеве в 2026 году: когда начинается и сколько длится
На территории Украины был введен комендантский час из-за масштабного вторжения России на территорию нашей страны.
Какое время комендантского часа в Киеве, когда начинается и когда заканчивается — читайте в материале Фактов ICTV.
Комендантский час в Киеве в 2026 году: сколько длится
В марте 2022 года в Киеве был введен комендантский час для того, чтобы обеспечить необходимые меры безопасности.
Сначала комендантский час начинался с 23.00 и длился до 05:00 часов. Затем его продолжительность сократили, так как люди не успевали вовремя добраться домой (соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета).
Узнаем, когда начинается комендантский час в Киеве в 2026 году.
Когда комендантский час в Киеве в 2026 году
В Киеве сократят продолжительность комендантского часа. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы. Из-за этого изменится и график работы городского общественного транспорта.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Согласно решению, комендантский час в столице продлится с 01:00 до 05:00. То есть ее сократят на один час. Новые правила начнут действовать с 00:00 10 сентября.
Выходить на улицу можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.
Если в запрещенное время лицо находится на улице, то полиция имеет право задержать человека, чтобы установить причину нарушения и проверить наличие документов.
Сейчас в Украине за нарушение комендантского часа предусмотрена ответственность в виде штрафа от 170 до 510 грн. Также к нарушителям могут применить исправительные работы или административный арест на 15 суток.
Выписывать штраф могут полицейские и представители комендантского патруля.