Комендантский час в Киеве сокращают: детали и как будет ходить транспорт
- В Киеве меняют продолжительность комендантского часа.
- Виталий Кличко отметил, что смена комендантского часа отразится на функционировании городского хозяйства.
Совет обороны Киева принял новые решения по функционированию городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации по безопасности.
Согласно постановлению правительства и городским инициативам, в Киеве сокращают продолжительность комендантского часа.
Обновленные правила начнут действовать с 00.00 четверга, 10 сентября.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Киеве сократят продолжительность комендантского часа: что известно
По словам Виталия Кличко, комендантский час в столице сокращают на один час. Он продлится с 01:00 до 05:00 утра.
В связи с этим произойдут следующие изменения в жизни города:
- Общественный транспорт: график движения коммунального транспорта продлится на 1 час.
- Заведения и ТРЦ: режим работы общепита, развлекательных учреждений и торгово-развлекательных центров остается без изменений.
- Транзитный транспорт: движение крупногабаритного транзитного транспорта во время комендантского часа уже разрешено (решение действует с 3 сентября).
Поскольку немало пассажирских поездов прибывает с опозданием, городские власти позаботились о транспортировке людей в ночное время.
Также Кличко сообщи, что во время комендантского часа от Центрального железнодорожного вокзала будут курсировать 4 специальных автобусных маршрута, которые будут развозить пассажиров по городу.