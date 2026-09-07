Совет обороны Киева принял новые решения по функционированию городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации по безопасности.

Согласно постановлению правительства и городским инициативам, в Киеве сокращают продолжительность комендантского часа.

Обновленные правила начнут действовать с 00.00 четверга, 10 сентября.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве сократят продолжительность комендантского часа: что известно

По словам Виталия Кличко, комендантский час в столице сокращают на один час. Он продлится с 01:00 до 05:00 утра.

В связи с этим произойдут следующие изменения в жизни города:

Общественный транспорт: график движения коммунального транспорта продлится на 1 час.

график движения коммунального транспорта продлится на 1 час. Заведения и ТРЦ: режим работы общепита, развлекательных учреждений и торгово-развлекательных центров остается без изменений.

режим работы общепита, развлекательных учреждений и торгово-развлекательных центров остается без изменений. Транзитный транспорт: движение крупногабаритного транзитного транспорта во время комендантского часа уже разрешено (решение действует с 3 сентября).

Поскольку немало пассажирских поездов прибывает с опозданием, городские власти позаботились о транспортировке людей в ночное время.

Также Кличко сообщи, что во время комендантского часа от Центрального железнодорожного вокзала будут курсировать 4 специальных автобусных маршрута, которые будут развозить пассажиров по городу.

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