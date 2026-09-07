Силы обороны Украины нанесли очередную серию дальнобойных ударов по объектам на территории России и в акватории Черного моря.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что эти действия являются справедливым ответом на российские атаки.

Удары по целям в РФ – какие последствия

По словам Зеленского, под удар попали:

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нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской и Пермской областях, а также Татарстане.

места хранения и запуска ударных беспилотников в Курской области.

объект в акватории Черного моря.

Президент Украины поблагодарил каждое подразделение за меткость при выполнении задач.

Our warriors continue responding justly to Russian strikes on Ukraine. An oil refinery was hit in the Ryazan region. Our long-range capabilities were used against oil-processing facilities in the Perm region and Tatarstan, and against a site used to store and launch attack drones… pic.twitter.com/GRgFZtdOzh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2026

В то же время OSINT-аналитики Telegram-канала Astra зафиксировали дым над Закамском в Пермском регионе. По уточненным данным, там расположены два стратегических оборонных предприятия РФ.

Среди них – Пермский пороховой завод (производит заряды для РСЗО Град, Смерч и систем ПВО) и завод Машиностроитель (входит в холдинг АО Корпорация Тактическое ракетное вооружение, производит компоненты авиационных и ракетных двигателей).

Местные власти Пермской области подтвердили атаку беспилотников, сообщив, что один из дронов попал в многоквартирный дом.

Поражение моста через Северо-Крымский канал и склада РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 6 и в ночь на 7 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей РФ.

В частности, в районе Владиславовки во временно оккупированном Крыму поражен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Российские войска используют этот мост для обеспечения военной логистики.

Кроме того, под удары попали пункты управления подразделений армии РФ в Нижнем Нагольчике и Довжанском Луганской области, а также в Азовском Запорожской области.

В то же время поражен автоматизированный пост технических средств разведки Гренадер в Перекопе в Крыму. Также в районе Теплого Луганской области под атаку попал склад боеприпасов оккупантов.

В ночь на 6 сентября раздавались взрывы на Рязанском НПЗ после того, как сообщалось об угрозе атаки беспилотников. Вскоре на заводе вспыхнул пожар.

Позже Генштаб подтвердил, что Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ на территории Российской Федерации.

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