Россияне намерены до конца текущего года провести испытания новых баллистических ракет с дальностью до 800 километров. Во время испытаний войска РФ могут нанести удары по объектам в западных областях Украины.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий во вторник, 8 сентября.

Россия проведет испытания новых баллистических ракет

Во время заседания межпарламентского совета Украина-НАТО Скибицкий заявил, что только в августе Россия потеряла в войне 43 тыс. военнослужащих. За этот же период в российскую армию рекрутировали 39 тыс. новобранцев.

Сейчас смотрят

Представитель ГУР отметил, что в российском Генштабе считают невозможным достижение поставленных целей в войне без проведения мобилизации. Речь идет о полной оккупации Донбасса и обеспечении стратегической инициативы.

В 2026-2027 годах Россия планирует мобилизовать в армию около 600 тыс. человек. Половину из этого количества россияне хотят призвать до завершения текущего года.

Как сообщил представитель ГУР, РФ намерена усилить ракетно-дроновые удары по Украине, чтобы спровоцировать экономический кризис.

Для этого российские войска планируют наращивать производство баллистических ракет и увеличивать дальность их полета.

— По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров, — подчеркнул Скибицкий.

В рамках таких испытаний российские войска могут атаковать западные области Украины.

Ранее в разведке сообщали, что Россия сохраняет значительные запасы ракет и продолжает наращивать их производство.

По состоянию на 5 августа запас баллистических ракет 9М723 для оперативно-тактических комплексов Искандер-М, выделенный для российской группировки войск, составлял около 130 единиц.

Российский военно-промышленный комплекс смещает основной акцент на массовое производство ракетных систем.

Приоритетными направлениями для российского ВПК остаются баллистические ракеты 9М723 для комплексов Искандер-М, крылатые ракеты Х-101 и Калибры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.