Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил бывшему главе наблюдательного совета государственного Sense Bank Николаю Гладышенко меру пресечения в виде залога в размере 7 млн грн. Он — подозреваемый по делу Форест Гамп.

Об этом стало известно во время трансляции заседания ВАКС 8 сентября.

ВАКС определил залог Николаю Гладышенко

Решение принял следственный судья Виктор Маслов. Гладышенко предоставили пять дней для внесения залога. Если необходимая сумма не будет уплачена, прокурор сможет обратиться в суд с ходатайством об избрании более строгой меры пресечения.

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Суд также определил для Гладышенко ряд процессуальных обязанностей. Ему запрещено покидать Киев, он должен сдать паспорта для выезда за границу, не общаться с другими фигурантами дела Форест Гамп и не посещать помещения, определенные судом.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила взять Гладышенко под стражу с альтернативой в виде 20 млн грн залога. Сторона обвинения, среди прочего, ссылалась на имущественное положение подозреваемого.

По версии прокурора, во время работы в Sense Bank Гладышенко обеспечивал беспрепятственное проведение операций со средствами, которые планировали использовать для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Как утверждает сторона обвинения, для этого он привлек руководителя финансового мониторинга банка Людмилу Снигур.

Что известно об операции Форест Гамп

НАБУ и САП сообщили о проведении спецоперации Форест Гамп, направленной на разоблачение преступной организации. По данным правоохранителей, ее участники взяли под контроль государственный Sense Bank, чтобы использовать его в частных интересах.

По версии следствия, члены группы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем.

В дальнейшем эти средства через счета подставных компаний якобы ввели в легальный оборот, чтобы внести залог за одного из фигурантов дела Мидас.

Правоохранители не сообщали, за кого именно планировали внести залог. Однако на обнародованных антикоррупционными органами записях упоминается имя Герман.

Известно, что экс-министр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела Мидас. В июне 2026 года за него внесли 150 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.

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